Başrollerini Mehmet Günsur ve Aslı Enver'in paylaştığı Disney Plus'ta yayınlanacak olan Arayış dizisinden merakla beklenen ilk kareler gelmesinin ardından diziseverler Arayış dizisi konusu ne, ne zaman yayınlanacak? Arayış dizisi oyuncuları kim? sorularını araştırdı.

Disney Plus'ta yayınlanacak olan Arayış dizisi gündemde yer alıyor. Disney Plus'ın yeni yerli içeriği olan 'Arayış' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizi, şimdiden merak konusu oldu. Arama motorlarında Arayış dizisi konusu ne, ne zaman yayınlanacak? Arayış dizisi oyuncuları kim? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde...

ARAYIŞ DİZİSİ KONUSU NE?

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan'ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır.

ARAYIŞ DİZİSİ NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

Başrollerini Mehmet Günsur ve Aslı Enver'in paylaştığı Disney Plus'ta yayınlanacak olan Arayış dizisinden merakla beklenen ilk kareler geldi. Bir kadının kendini arayışını konu olan dizinin yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.

ARAYIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu gibi usta isimler de yer alıyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, özgün hikâye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper oturuyor.