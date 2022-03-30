Araştırmacılar Kuzey Yarımküre'nin Yeni Permafrost Haritasını Çıkardı

LANZHOU, 30 Mart (Xinhua) — Büyük miktarda alan verisi ve çok kaynaklı uydu verisinin entegre edildiği ve bir topluluk stratejisi ile istatistiksel öğrenme modellemesinin kullanıldığı bu haritanın, önceki haritalardan daha doğru olduğu düşünülüyor. Harita, Kuzey Yarımküre'deki permafrost alanının buzullar ve su kütleleri hariç yaklaşık 14,77 milyon kilometrekare olduğunu gösteriyor. Çin Bilimler Akademisi Kuzeybatı Eko-Çevre ve Kaynaklar Enstitüsü'nden araştırmacı Ran Youhua, Kuzey Yarımküre'de yıllık ortalama zemin sıcaklığı dağılımının, Yüksek Arktik'teki aşırı soğuk permafrosttan Qinghai-Tibet Platosu ve Moğolistan Platosu gibi düşük enlemlerdeki alpin ve yüksek plato bölgelerindeki sıcak permafrosta kadar bariz bir enlemsel değişim olduğunu söyledi.

Üçüncü Kutup'taki permafrostun yıllık ortalama zemin sıcaklığı yaklaşık eksi 1,56 santigrat dereceyken, Kuzey Kutbu permafrostunun sıcaklığı yaklaşık eksi 4,70 santigrat derece. Haritada permafrost termal durumunun en önemli iki indeksi olan hem yıllık ortalama zemin sıcaklığını hem de aktif tabaka kalınlığı gösteriliyor. Harita, soğuk bölgelerdeki afetler, karbon döngüleri, su döngüleri ve ekosistemler üzerine proje planlama ve araştırmaları desteklemek amacıyla ücretsiz indirme için çevrimiçi olarak sunuldu.

Xinhua / Genel