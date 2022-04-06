Araştırmacılar, Kuzey Kutup Bölgesi'nde 'Kaygı Verici Düzeyde' Plastik Kirliliği Uyarısında Bulundu

BERLİN, 6 Nisan (Xinhua) — Alman Helmholtz Kutup ve Deniz Araştırmaları Merkezi'nin Alfred Wegener Enstitüsü (AWI) tarafından Salı günü yayımlanan bir araştırmada "kaygı verici derecede" bir plastik kirliliğinin Kuzey Kutup Bölgesi'ne ulaştığı bildirildi. Araştırmada hava, nehirler ve deniz taşımacılığı ile taşınan bir "plastik selinin" Kuzey Kutup Bölgesi'nin tüm alanlarına ulaştığı bulundu. Suda, deniz tabanında, uzak sahillerde, nehirlerde ve hatta buz ve karda yüksek düzeyde mikroplastik yoğunlaşmalarına rastlanabiliyor.

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentindeki Kitsilano plajında kıyı şeridinden toplanan plastiklerle yapılan figürler sergileniyor, 6 Haziran 2021. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

AWI'de uzman olan Melanie Bergmann, "Kuzey Kutup Bölgesi'nin halen büyük oranda el değmemiş ıssız bir yer olduğu düşünülüyor" diye konuştu. Norveç, Kanada ve Hollanda'dan çalışma arkadaşlarıyla birlikte yürüttükleri araştırma, "bu algının artık gerçeği yansıtmadığını" ortaya koyuyor. Araştırmaya göre her yıl 19 ila 23 milyon ton plastik çöp, dünyanın su sistemlerine karışıyor. Okyanuslara ulaştığında parçacıklar yavaş yavaş daha küçük parçalara ayrılıyor (makro plastikten mikro plastiğe ve sonra nanoplastiğe) ve hatta insanın kan dolaşımına bile girebiliyor.

Endonezya'nın Batı Sulawesi vilayetinin Poliwali Mandar bölgesinde yerel halk tarafından kumsalın plastik kirliliğinden korunmasına yönelik bir kampanya olarak düzenlenen Deniz Atıkları Festivali'nde gönüllüler yüzerek plastik atıkları topluyor, 3 Ekim 2021. (Fotoğraf: Yusuf Wahil/Xinhua)

Küresel plastik üretiminin 2045 yılına kadar iki katına çıkmasının beklendiğini hatırlatan araştırmacılar, "Plastik sadece ekosistemler için bir yük değil, iklim değişikliğini daha da kötüleştirebilir" ifadelerini kullandı.

Xinhua / Genel