Araştırma görevlisi zamlı maaş ne kadar 2023? Araştırma görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Araştırma görevlisi maaşı ne kadar? merak ediliyor. Araştırma görevlisi zamlı maaş ne kadar 2023? Araştırma görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Araştırma görevlisi maaşı ne kadar? araştırılıyor. İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Peki, Araştırma görevlisi zamlı maaş ne kadar 2023?

Araştırma görevlisi zamlı maaş ne kadar 2023? Araştırma görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Araştırma görevlisi maaşı ne kadar? araştırılıyor. Araştırma görevlisi zamlı maaş ne kadar 2023? Araştırma görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Araştırma görevlisi maaşı ne kadar? merak ediliyor. TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Araştırma görevlisi zamlı maaş ne kadar 2023? Araştırma görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Araştırma görevlisi maaşı ne kadar? gündeme geliyor. Araştırma görevlisi zamlı maaş ne kadar 2023? Araştırma görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Araştırma görevlisi maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ZAMLI MAAŞ NE KADAR 2023?

İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre açıklanacak olan refah payı hariç; memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.77 zam almaya hak kazandı. İşte memurların alacağı en düşük zam oranları.

Eski Araştırma görevlisi maaşı 19.904 TL iken yeni Araştırma görevlisi maaşı 23.441 TL olması bekleniyor. Buna göre, Araştırma görevlisi zam farkı 3.537 olarak ortaya çıkıyor.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte Araştırma görevlisi maaşı 23.441 TL olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Son verilere göre Temmuz-Aralık döneminde zamlı maaşlar ise merak ediliyor. En düşük Araştırma görevlisi maaşı 23.441 TL olması bekleniyor.