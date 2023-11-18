Pazar günleri kargo beklemekte olan birçok kişi Aras Kargo pazar günü dağıtım yapıyor mu? Sorusunu merak ediyor. Süreci internet üzerinden takip etmekte olan kişiler, teslim tarihi için araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Aras Kargo pazar günü dağıtım yapıyor mu? Aras Kargo pazar günü açık mı, çalışıyor mu 2024?

Aras Kargo pazar günü dağıtım yapıyor mu? Aras Kargo pazar günü açık mı, çalışıyor mu 2024?

İnternet üzerinden alışveriş artık herkesin vazgeçilmezi haline geldi. Bu noktada siparişlerin gelmesini sağlayan kargo şirketleri büyük bir önem taşımakta. Kargolara gelen talep giderek artarken, en çok merak edilen konular kargoların çalışma saatleri ve kargoların hafta sonu çalışıp, çalışmadığı merak konusu oldu. Peki, Aras Kargo pazar günü dağıtım yapıyor mu? Aras Kargo pazar günü açık mı, çalışıyor mu 2024?

ARAS KARGO PAZAR GÜNÜ DAĞITIM YAPIYOR MU?

Aras Kargo Pazar günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Buna göre Aras Kargo Pazar günü kargo dağıtımı yapmamaktadır. Aras Kargo'da işlem yapacak olan vatandaşlar hafta içi günlerini veya cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar işlemlerini tamamlayabilir.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Aras Kargo hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri kapalıdır.