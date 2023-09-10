Hafta sonu kargo beklemekte olan birçok vatandaş Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu? Sorusuna yanıt aramakta. Aras Kargo firmasının pazar günü açık olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu? Aras Kargo Pazar günü açık mı, kargo dağıtımı yapıyor mu?

Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu? Sorusu, kargo beklemekte olan kişiler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. İnternet üzerinden alışveriş artık herkesin vazgeçilmezi haline geldi. Bu noktada siparişlerin gelmesini sağlayan kargo şirketleri büyük bir önem taşımakta. Kargolara gelen talep giderek artarken, en çok merak edilen konular kargoların çalışma saatleri ve kargoların hafta sonu çalışıp, çalışmadığı merak konusu oldu. Peki, Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu? Aras Kargo Pazar günü açık mı, kargo dağıtımı yapıyor mu?

ARAS KARGO PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo Pazar günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Buna göre Aras Kargo Pazar günü kargo dağıtımı yapmamaktadır. Aras Kargo'da işlem yapacak olan vatandaşlar hafta içi günlerini veya cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar işlemlerini tamamlayabilir.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Aras Kargo hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri kapalıdır.