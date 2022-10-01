Kargo firmalarından kargo beklemekte olan birçok vatandaş, kargom hafta sonu teslim edilecek mi? Endişesini yaşamaktadır. Bu nedenle internet üzerinde Aras Kargo cumartesi açık mı? Ve Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Aras kargo hafta sonu kaça kadar açık? Gibi soruları sık sık farklı kargo şirketlerini de araştırmaktadır. Peki, Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri: Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Aras kargo hafta sonu kaça kadar açık?

Özellikle pandemi dönemi ile birlikte birçok vatandaş e- ticaret siteleri üzerinden alışveriş yapmaya başladı ve kargo şirketlerini daha fazla kullanmaya başladılar. Ülkemizde hizmet veren kargo şirketlerinden birisi olan Aras Kargo cumartesi açık mı? Ve Aras Kargo çalışma günleri: Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Soruları, kargo durumunu merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri: Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Aras kargo hafta sonu kaça kadar açık?

ARAS KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

Türkiye'nin kargo firmaları arasında hizmet veren markalardan bir tanesi de Aras kargodur. Aras kargo, normal şartlarda hafta içi saat 08.30-18.00 arasında müşterilerine hizmet vermektedir. Hafta sonunda ise sadece cumartesi günü hizmet veren şirket 08.30-15.00 arasında açıktır. Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30'a kadar Aras Kargo şubelerine haber verebilir ya da hafta içi saat 15:30, Cumartesi günleri saat 12:00'a kadar 444 25 52 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirebilirsiniz

ARAS KARGO ŞUBEYE TESLİM SAAT KAÇA KADAR YAPILABİLİYOR?

Ayrıca gönderinizi şubelere siz teslim etmek isterseniz de hafta içi 17.30'a kadar, Cumartesi günleri ise saat 13.00'a kadar kargonuzu teslim edebilirsiniz. Aynı gün teslimatlar için ürünlerin en geç saat 11.00'e kadar teslim edilmesi gerekmektedir.