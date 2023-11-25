Aras Elektrik, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Oluşturdu

Aras Elektrik, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" kapsamında mor fularla bugüne dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak ilan edildiğinden bu yana her yıl bugünde farkındalık oluşturmak için farklı semboller kullanılıyor. Aras Elektrik de bu yıl mor fularlarla farkındalık oluşturarak, bugünün önemine dair mesaj verdi.

Aras Elektrik bu yıl "Kadına Şiddete Hayır" sloganı ile Şirketteki kadın çalışanlar için seminer düzenledi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen ve 2 oturum şeklinde yapılan seminere ilgi oldukça yoğundu. İnteraktif şekilde gerçekleşen semineri, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden Beyzanur Demircan ve Klinik Psikolog Cemile Ceren Korkut verdi. Kadınların maruz kaldığı her türlü şiddet karşısında ne yapmaları ve nereye başvurmaları gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı seminerde önemli konulara değinildi.

Seminere katılan çalışanlardan Bakım Onarım Mühendisi Şeymanur Batman: "Öncelikle Şirketimize, bu önemli gün için eğitici bir seminer organize ettiği için çok teşekkür ediyorum. Uzman eğitmenler tarafından verilen seminerden birçok önemli bilgiler edindik ve bu bizi oldukça mutlu etti. Ayrıca Şirketimiz tarafından hediye edilen mor fularlarla, farkındalık oluşmak için bir hafta boyunca, onları bileklerimize, boynumuza ve saçlarımıza takarak bugünün önemine dikkat çekmek istedik. Bu önemli gün vesilesiyle de kadına yönelik her türlü şiddet olayını kınıyor; bu acıların bir daha yaşanmaması için dün olduğundan daha büyük bir gayretle farkındalıklarımıza devam etmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum." dedi. - ERZURUM