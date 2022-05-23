Aras Aydın kimdir? Aras Aydın hayatı ve biyografisi! Aras Aydın kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aras Aydın merak konusu oldu. İşte Aras Aydın hakkında merak edilen Aras Aydın kimdir, Aras Aydın hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 2 Temmuz 1989

32 yaşında

Eskişehir

Boy: 1,84 m

Aras Aydın, 4 Ocak 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Asıl adı Mehti Aras Aydın'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

2013 yılında "Şefkat Tepe" adlı dizide Teğmen Volkan rolünde oynadı. 2014 yılında "Saklı Kalan" adlı dizide rol aldı.

2014-2015 yılları arasında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide "Emre Yiğit" rolünde oynadı.

2015-2016 yılları arasında "İnadına Aşk" adlı dizide "Polat Barutçu" rolünde oynadı.

2016 yılında "N'olur Ayrılalım" adlı dizide rol aldı. Dizinin başrollerinde Aras Aydın'la birlikte Nilay Duru, Gürgen Öz, Nilperi Şahinkaya yer aldı. Aynı yıl yönetmenliğini Türkân Derya ve Murat Aksu'nun yaptığı "Altınsoylar" adlı dizide "Oğuz Bakır" rolünü canlandırdı. Ardından "Oğlan Bizim Kız Bizim" adlı sinema filminde Melis Babadağ ile başrolü paylaştı.

2018 yılında "Masum Değiliz" dizisinde rol aldı.

Aras Aydın davul, gitar ve piyano olmak üzere 3 farklı enstrüman çalabilmektedir.