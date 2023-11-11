İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'e silah ihracatının durdurulması çağrısı yapıldı. Peki, Arap Ligi nedir, üyeleri kimler, hangi ülkeler? Arap Ligi ne iş yapar? İşte detaylar…

Arap Ligi nedir, üyeleri kimler, hangi ülkeler? Arap Ligi ne iş yapar?

Arap Ligi, dünya genelindeki Müslüman ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda dayanışmayı artırmak amacıyla kurulan bir uluslararası örgüttür. Peki, Peki, Arap Ligi nedir, üyeleri kimler, hangi ülkeler? Arap Ligi ne iş yapar? İşte detaylar…

ARAP LİGİ NEDİR, ÜYELERİ KİMLER, HANGİ ÜLKELER?

Arab Birliği ya da resmi adıyla Arap Ligi (Arab League), Arap dünyasındaki ülkeler arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulan bir bölgesel birliktir. Arap Birliği'nin merkezi Kahire, Mısır'da bulunmaktadır. Örgüt, 22 üye ülke tarafından oluşturulmuştur.

Arap Ligi üyeleri şunlardır:

1. Cezayir

2. Bahreyn

3. Komorlar

4. Cibuti

5. Mısır

6. Irak

7. Ürdün

8. Kuveyt

9. Lübnan

10. Libya

11. Moritanya

12. Fas

13. Umman

14. Filistin

15. Katar

16. Suudi Arabistan

17. Somali

18. Sudan

19. Suriye (Üyelik Arap Birliği tarafından askıya alınmıştır.)

20. Tunus

21. Birleşik Arap Emirlikleri

22. Yemen

ARAP LİGİ NE İŞ YAPAR?

Arap Ligi'nin temel amaçları arasında, üye ülkeler arasındaki işbirliğini artırmak, bölgesel sorunlara çözüm bulmak, siyasi diyalogu teşvik etmek, ekonomik entegrasyonu desteklemek ve Arap dünyasındaki barış ve güvenliği korumak bulunmaktadır. Bu çerçevede, Arap Ligi genellikle bölgesel krizlerin çözümüne yönelik diplomatik girişimlerde bulunur, ortak projeleri destekler ve üye ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye çalışır. Ancak, zaman içinde örgütün etkinliği ve başarıları konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır, çünkü bazı durumlarda üye ülkeler arasında anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir.