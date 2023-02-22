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Arap levhası nedir? Arap levhası üzerde yer alan ülkeler hangi ülkeler? Türkiye hangi levha üzerinde yer alıyor?

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Arap levhası nedir? Arap levhası üzerde yer alan ülkeler hangi ülkeler? Türkiye hangi levha üzerinde yer alıyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 15 gün sonra Hatay'da da peş peşe depremler yaşanması bölgedeki fay hatları ile ilgili tartışmaları artırırken, Arap levhasını gündeme getirdi. 6 Şubata Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin nedeni Arap levhası mıydı? Vatandaşlar Arap levhasının ne olduğunu ve hangi ülkelerden geçtiğini merak ediyor. Peki, Arap levhası nedir? Arap levhası üzerinde hangi ülkeler yer alıyor? Türkiye hangi levha üzerinde yer alıyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen dört büyük deprem ve binlerce artçının temel sebebinde levha hareketleri yatıyor. Türkiye de yaşanan depremliden sonra levha hareketleri gündem oldu. Peki, Arap levhası nedir? Arap levhası üzerde yer alan ülkeler hangi ülkeler? Türkiye hangi levha üzerinde yer alıyor? Tektonik levhalar neler? Detaylar haberimizde...

Orta Doğu'da bulunan ve Arap Yarımadası ile kuzeyini kapsayan bir levha olan Arap Levhası, Bahreyn, Suriye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İran'ın da bazı bölgelerini kapsıyor.

Orta Doğu'da yer alan ve Arap Yarımadası ile kuzeyini kapsayan bir Arap Levhası üzerinde Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, İsrail, Kuveyt, Irak ve Ürdün gibi ülkeler yer almaktadır

Türkiye, üç büyük levhanın etkisi altındadır. Avrasya, Afrika ve Arap levhaları. Anadolu'nun büyük bir kısmının yer aldığı Anadolu levhası, Avrasya levhasının küçük bir bölümüdür.

Büyük levhalar: Pasifik Levhası, Kuzey Amerika Levhası, Güney Amerika Levhası, Avrasya Levhası, Afrika Levhası, Hindistan-Avustralya Levhası, Antarktika Levhası. Küçük levhalar: Anadolu Levhası, Kokos Levhası, Karayip Levhası, Nazka Levhası, Arap Levhası.

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