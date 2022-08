Aramızdaki Sözler, Hany Abu-Assad tarafından yönetilen ve Chris Weitz ile J. Mills Goodloe tarafından yazılan, Charles Martin'in 2011 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan 2017 yapımı bir Amerikan drama filmi. Aramızdaki Sözler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aramızdaki Sözler filmi hangi ülke yapımı, nerede çekildi?

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİ HANGİ ÜLKE YAPIMI, NE ZAMAN ÇIKTI?

Aramızdaki Sözler (Özgün adı: The Mountain Between Us), Hany Abu-Assad tarafından yönetilen ve Chris Weitz ile J. Mills Goodloe tarafından yazılan, Charles Martin'in 2011 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan 2017 yapımı bir Amerikan drama filmi. Filmde Idris Elba ve Kate Winslet sırasıyla bir uçak kazasından bir köpekle birlikte sağ kurtulan ve High Uintas Wilderness'da yaralı ve zorlu hava koşullarında mahsur kalan bir cerrah ve bir gazeteciyi canlandırıyor. Filmin prömiyeri 9 Eylül 2017'de 2017 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapıldı ve 6 Ekim 2017'de 20th Century Fox tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girdi.

ARAMIZDAKİ SÖZLER KONUSU NEDİR?

Fırtınalı hava nedeniyle uçuşları iptal edildikten sonra, beyin cerrahı Dr. Ben Bass (Idris Elba) ve foto muhabiri Alex Martin (Kate Winslet), Alex'in New York'taki düğününe ve Ben'in Baltimore'daki acil ameliyat randevusuna bağlantılı uçuşlar için onları Idaho'dan Denver'a götürmesi için özel pilot Walter'ı (Beau Bridges) kiralar. Uçuş planı yapmamış olan Walter uçuşun ortasında ölümcül bir felç geçirir ve uçak High Uintas Wilderness'da bir dağın tepesine düşer. Ben, Alex ve Walter'ın Labrador Retriever'ı kazadan sağ kurtulur ancak Alex bacağından oldukça kötü yaralanmıştır. Ben, Alex'in kesiklerine ve yaralı dizine müdahale eder ve Alex baygınken pilotu gömer.

Bilinci yerine geldiğinde Alex, Ben'in onu geride bırakırsa yardım bulma şansının daha yüksek olacağını düşünür ama Ben bunu reddeder. Azalan erzakla günlerce mahsur kalan Alex, kurtarılacaklarına dair şüphelerini artırsa da Ben uçağın enkazında yardım beklemek ister. Herhangi bir yol işareti olup olmadığını görmek için bir tepeye tırmanmayı kabul eder, ancak dağlardan başka bir şey görmez ve uçurumdan aşağı düşmekten kıl payı kurtulur.

Alex, Ben'in eşyalarını karıştırır ve karısından gelen "Seninle bu zamanı geçirdiğim için mutluyum" mesajını dinler. Alex, köpeğiyle acımasızca dövüşen ve onu yaralayan bir puma tarafından bulunur. Büyük kediye bir işaret fişeği atarak onu öldürür. Köpek geri döner ve daha sonra Ben geri geldiğinde köpeğin yaralarıyla ilgilenir. Pumanın cesedini pişirerek Ben'e göre on günlük yiyecek elde ederler.

İkili kurtarılmayı beklemek ya da yardım bulmak için dağdan inmek/telefon sinyali almak konusunda tartışır. Alex dağdan aşağı tek başına inmeye başlar. Ben yetişir, uçağın kuyruk ucunu bulduktan sonra bir işaret feneri bulur - ama parçalanmıştır. İkili ağaçlık alana kadar yürür ve geceyi bir mağarada geçirir.

Alex telefoto lensini kullanarak bir kabin gördüğünü sanır. Alex'in donmuş suya düştüğü sırada Ben de boş kulübeye rastlar. Onu dışarı çeker, ancak bilinci yerinde değildir ve ciddi şekilde susuz kalmıştır. Ben yine bir serum takarak onun hayatını kurtarır. Alex iyileşirken birkaç gün orada kalırlar; Ben karısının iki yıl önce beyin tümöründen öldüğünü açıklar. Sonunda seks yaparlar. Ben uyurken Alex onun fotoğrafını çeker. Daha sonra, Ben'e yardım bulmak için onu geride bırakmasını söyler. Ben başlangıçta kabul eder ama kısa süre sonra geri döner; tekrar ilerlemeye başlarlar.

Köpek onları yakındaki bir kereste deposu konusunda uyarır. Oraya doğru giderlerken Ben'in bacağı bir ayı tuzağına takılır. Alex onu kurtaramaz ama avluya ulaşır ve yaklaşan bir kamyonun önünde yere yığılır. Ben hastanede uyanır ve Alex'in odasına gider, onu nişanlısı Mark (Dermot Mulroney) ile birlikte bulur. Kısa bir konuşmadan sonra Ben kalbi kırılmış bir şekilde oradan ayrılır.

Ben ve Alex hastaneden sonra kendi yollarına giderler, köpek Ben'de kalır. Alex Ben'i aramaya çalışır, ancak Ben Alex'e dağda çektiği fotoğrafları gönderene ve bunları sadece onun anlayabileceğini yazana kadar Alex onun aramalarını görmezden gelir. Bu Ben'i Alex'i araması için cesaretlendirir. New York'ta bir restoranda buluşurlar ve Alex'in artık yarı zamanlı bir öğretmen olduğu, Ben'in ise Londra'daki travma kliniklerinde danışmanlık yaptığı ortaya çıkar çünkü donan elleri tekrar ameliyat yapabilmesi için yeterince iyileşmeyecektir. Ben, Alex'i evlendiğini düşündüğü için aramadığını söyler; Alex ise Ben'e aşık olduğu için bunu yapamadığını söyler. Restoranın dışında Ben, Alex'e aşık oldukları için hayatta kaldıklarını itiraf eder. Alex onun duygularını görmezden gelir ve Ben'e dağda söylediği bir şeyi hatırlatır: "kalp sadece bir kastır." Ona gerçek dünyada nasıl birlikte olabileceklerini bilmediğini söyler. Sarılıp vedalaşırlar ve zıt yönlere doğru yola koyulurlar. Uzaklaşırken ikisi de perişan olur ve sonunda dönüp birbirlerine doğru koşmaya başlarlar. İkili kucaklaşmadan bir saniye önce ekran kararır ve jenerik başlar.

ARAMIZDAKİ SÖZLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Idris Elba, bir beyin cerrahı olan Dr. Ben Bass rolünde

Kate Winslet, foto muhabiri Alex Martin rolünde

Dermot Mulroney, Alex'in nişanlısı Mark Robertson rolünde

Beau Bridges, kiralık uçağın pilotu Walter rolünde