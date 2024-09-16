Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 16 Eylül Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu? Aramızda Kalmasın canlı izle!

16 Eylül Aramızda Kalmasın canlı izleme linki seyirciler tarafından merakla araştırılıyor. Aramızda Kalmasın canlı yayın izle! Aramızda Kalmasın canlı izle! Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yer alan ve milyonların takip ettiği Aramızda Kalmasın canlı yayın izleme linki sıklıkla araştırılıyor. Aramızda Kalmasın canlı izle! Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu? Aramızda Kalmasın canlı izle! Detaylar haberimizdedir…

ARAMIZDA KALMASIN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programı Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 08:45'te seyircisiyle buluşuyor.

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MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Müge Dağıstanlı, Posta Gazetesi'nde magazin müdürlüğü yaptı. Posta Gazetesi'nde "duydum gördüm yazdım" adlı köşede yazılar yazdı. Radikal Gazetesi'nde de sinema ve televizyon yazıları yazdı.

2007 yılından itibaren Gülşen Yüksel ile birlikte çeşitli televizyon kanallarında magazin programları yaptı. 2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmaktadır. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir. Müge Dağıstanlı, Reha Erdoğan ile dünya evine girdi. Müge Dağıstanlı'nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yaptı.

YELDA KIRÇUVAL KİMDİR?

30 Aralık 1978 tarihinde dünyaya gelen Yelda Kırçuval,1997 yılında TRT sınavlarına giriş yaptı. TRT kariyerinde diksiyon, fonetik, artikülasyon dersleri aldıktan sonra kariyerine editör ve spiker olarak başarılı bir giriş yaptı. Yelda Kırçuval, Çevre Aktüel ve Tüketici Dosyası adlı programlarıyla birlikte televizyonun pek çok departmanında görev aldı. Aynı zamanda bir çok programın seslendirmesini üstlendi. 2009 yılında TRT 2 ile Birlikte Yaşarken isimli programın da sunuculuğunu yaptı. Bunun yanında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Diksiyon ve Tv Programcılığı dersi verdi.