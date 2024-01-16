Aralıklı oruç nedir? Aralıklı oruç nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Zararı var mıdır?

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?

"Intermittend fasting" kavramı ile eminim ki karşılaşmışsınızdır. Bu kavramın Türkçe karşılığı aralıklı oruçtur. Aralıklı oruç olarak bilinen Intermittend fasting,aslında bir diyet yöntemi değil bir beslenme düzenidir. Çoğu kişi bu düzeni yaşam tarzı haline getirdi ve getirmeye devam ediyor. Aralıklı oruç dediğimiz yeme düzeninde odak konusu olan ne yediğimiz değildir. Burada önemli olan aç kalma ve yemek yeme periyodlarını belli bir düzene koymaktır. Yani önemli saat aralığıdır. Aralıklı oruç yapmanın temel mantığı aynı olmakla beraber birkaç farklı uygulama yöntemi vardır.

ARALIKLI ORUÇ NASIL YAPILIR?

Aralıklı orucu uygulama yöntemi basittir. Buradaki amaç, belli saat aralığında yemek ve aynı şekilde belli saat aralığında aç kalmaktır. Bütün bunların daha iyi anlaşılması için aralıkla oruçta kullanılan birkaç yöntemden bahsedelim. Bu yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1) 16/8 Yöntemi:

En yaygın olarak bilinen yöntem budur. Bu yönteme göre 16 saat kalıp 8 saat yemek yiyorsunuz. Örnek olarak; saat 10.00- 18.00 arasında almanız gereken besin ihtiyacınızı karşılayıp 18.00' dan sonra sadece şekersiz çay, kahve ve su içebilirsiniz. Yani kalorisiz içecekler tüketebilirsiniz. Ta ki ertesi gün saat 10.00' a kadar. Böylece 16 saat aç kalmış oluyorsunuz.

2) Eat-stop-eat Yöntemi:

Uygulanabilirliği en zor olan yöntemdir. Bu yönteme göre haftada 1 veya 2 kere yemek yemeyerek örneğin; salı günkü akşam yemeğinden çarşamba günkü akşam yemeğine kadar aç kalarak uygulanır. Yeni buradaki amaç 24 saat aç kalmak.

En uygun olan yöntem 16/8 yöntemidir. Ramazan ayında normal bilinen orucu tutan bir insan 16/8 yöntemini rahatlıkla uygulayabilir. Üstelik aralıklı oruçta sıvı alımının serbest olması büyük avantaj. Ama yine de bu beslenme düzeninin bir yaşam tarzı haline getirilmesi ne kadar doğru olur tartışılır. Çünkü uzun süreli olarak böyle bir beslenme tarzı bazı zararları olabilir. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda uzun süreler bu şekilde beslenen biri hakkında yapılan çalışmalar yetersiz. Dolayısıyla aralıklı oruç yaparken dikkat edilmesi gerekir.

3) 5:2 Yöntemi:

Bu yöntemde ise haftanın 5 günü daha düşük kalorili beslenip örneğin günde 500-600 kalori, kalan diğer 2 günü de normal beslenme düzeninizle ile beslenmenizi öneren bir yöntem.

Aralıklı orucun diyet olarak algılanasının sebebi kilo kaybına yardımcı almasıdır. Kilo kaybını nasıl yarattığına bir bakalım. Normalde bir insanın kilo kaybı yaşaması için kalori açığının oluşması gerekir. Durum böyle olunca 8 saatlik zaman dilimi içerisinde yemek yememiz gerektiğinde öğünlerimizin arası kısalacak ve haliyle fazla açlık hissetmeyeceğiz. Böylelikle gerekli besin ihtiyacımızdan fazlasını karşılamaya vaktimiz kalmıyor. Ve kilo almıyoruz hatta kalori açığı yarattığımız için kilo vermiş oluyoruz. Bununla birlikte hormonal değişiklikler yarattığı için insülin direncini düşürüyor. Bu da yine kilo kaybına yardımcı oluyor.

FAYDALARI NELERDİR?

-Sindirim Sistemi rahatsızlıklarına iyi geliyor: İnsan vücudunun en çok enerjiye gereksinim duyduğu iki sistemi vardır: bağışıklık ve sindirim sistemi. Özellikle sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişilerde bu iki sistem aynı anda çalışamadığı için sindirimi durdurup bağışıklık sistemini harekete geçirmek önemli. Bunun için de uzun süreli olarak aç kalmak gerekiyor. Sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişilerde ATP salınımı aktive edebilmek için gece uzun süreli açlıklar gerekiyor. Dolayısıyla aralıklı orucun da temelinde olan aç kalma, öğün sayısını azaltma ve gece boyunca vücudu dinlendirme sindirim sistemi rahatsızlığı olanlar için fayda sağlayacaktır.

- Kilo kaybına yardımcı oluyor. Bu nedenle bir diyet yöntemi olarak da kullanılıyor.

- Yağ yakımını hızlandırıp karın bölgesindeki yağlanmaların giderilmesine yardımcı oluyor.

- Beyin sağlığını koruyor. Buna bağlı olarak Alzheimer hastalığının ilerlemesini önlüyor.

- Kalp sağlığınızı koruyor. Yapılan araştırmalara göre aralıklı oruç, iyi kolestrol olarak bilinin HDL kolesterolü arttırırken kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolünü düşürüyor.

- Kan şekerini düzenliyor.

- İltihaplanmayı azaltıyor.

- Sağlık açısından fayda sağlamakla birlikte hayatınızı da düzene sokar. Yemek yeme saatleriniz düzene girmiş olur. Ve fazla öğün hazırlamadığınız için zamandan da tasarruf etmiş olursunuz.

- Uzun süreli açlıklar yaşadıktan sonra açlığa karşı direnç sağlamış oluyorsunuz. Uzun vadede açlık hissiniz azalıyor.

ZARARI VAR MIDIR?

Aralıklı orucun herkesin yapması önerilmez. Herhangi bir sağlık sorunu olanlar yapmamalı. Böyle bir durumda aralıklı oruç yapmak tabi ki zararlı olacaktır. Özellikle yapmaması gereken kişiler:

- diyabet hastaları,

-kan şekeri dengesinde sorun yaşayanlar,

-hamileler,

-ilaç kullanan kişiler,

-emziren anneler,

-daha önce yeme bozukluğu olanlar,

- çok zayıfsanız aralıklı oruç yapmamanız önerilir. Aksi halde farklı sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.