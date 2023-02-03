Son zamanlıda Aralık orucu açlık, sağlıklı yaşam önem veren vatandaşlar arasında oldukça popüler hale geldi. Peki, Aralık orucu ve ya diğer adıyla aralık diyeti nedir? Aralık diyeti nasıl yapılır? Aralık diyetinin vücudumuza etkileri nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kış ayının gelmesiyle evlere kapandık. Vatandaşlar alınan fazla kiloların nasıl en etkili şekilde verileceğini araştırılıyor. Son zamanlarda oldukça vatandaşlar arasında popüler hale gelen Aralık diyeti veya diğer adıyla Aralık orucu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Aralık orucu nedir? Aralık orucu nasıl yapılır? Aralık orucunda hangi besinler tüketilir? Aralık diyetinin vücudumuza yaraları nelerdir? Detaylar haberimizde...

ARALIK ORUCU NEDİR?

Aralıklı oruç, adından da anlaşılabileceği gibi belirli zaman dilimlerinde gıda tüketilebilirken günün diğer zamanlarında kalori alımının olmadığı ve oruç tutulduğu bir beslenme programı çeşididir. Bu diyet programının uygulanabileceği birçok farklı yöntem mevcuttur. Aralıklı oruç planının diğer beslenme programlarına göre temel farkı kişinin ne yiyeceğinden çok ne zaman yiyeceğine odaklanmış olmasıdır.

ARALIK DİYETİ NASIL YAPILIR?

Aralık diyetinin nasıl yapıldığına dair bir çokı kaynak vardır lain aralarında en etili yöntem şunlardır:

16:8 Yöntemi : 16 saat aç kalıp (uyku dahil), 8 saat yemek yeme şeklindedir. Örneğin; 11.00-19.00 saatleri arasında yemek yiyip, günün geri kalan kısmında herhangi bir besin tüketmiyorsunuz.

5:2 Yöntemi: Haftanın 5 günü normal, haftanın 2 günü çok kısıtlı kalori içerir (500-800 kcal/gün). Bu noktada kısıtlı yemek yenecek iki günün üst üste uygulanmaması sağlık açısından çok önemlidir. Kısıtlı yemek yenilen günlerde normal günlerde tüketilen besin miktarının 4'te 1'i tüketilir.

Ye/Dur/Ye Yöntemi : Haftada bir veya iki kez 24 saat oruç tutulan yöntemdir. Bir gün boyunca akşam yemeğinden sonra diğer akşam yemeğine kadar 24 saat geçirilir. Bu yöntemleri düzenli şekilde uygulanması halimde kişiler de haftalık 3-5 kilo verme işlemi gerçekleşir.

ARALIK DİYETİNDE HANGİ BESİNLER TÜKETİLİR?

Aralıklı oruç diyetinde sabah kahvaltısında yulaf, haşlanmış yumurta, yeşillik ve meyve tüketebilirsiniz. İçecek olarak ise şeker ya da süt içermeyen çay ya da kahve tüketimi uygundur. Öğle yemeğinde ise tavuk veya sebze çorbası, haşlanmış ya da fırında pişirilmiş yağsız tavuk, et ya da balık tercih edilebilir.

ARALIK DİYETİNİN YARALARI NELERDİR?

Aralıklı oruç diyetinin yararlarını deneyimleyebilmek için beslenme programınızın sağlıklı ve düzenli besinlerle planlanması ve gün içerisinde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin öğelerinin alınması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Bununla birlikte aralıklı oruç diyetinin yararları şunlardır: