FED faiz kararları piyasalar tarafından heyecanla bekleniyor. Son toplantı 1-2 Kasım tarihleri arasında olmuş ve karar açıklanmıştı. Amerika Merkez Bankası PPK toplantıları ardından açıklanan kararlar sonrasında dolar ve altının son durumu merak konusu oluyor. Peki, Aralık FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı ekonomi piyasalarını yakından takip edenler için gündemdeki yerini aldı. Yılın son toplantısı olarak gerçekleşecek FED faiz kararı için gözler tarihlere kilitlendi. FED faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih ise belli oldu. Peki, Aralık FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2022!

Amerika Merkez Bankası son toplantısını 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdi ve ardından karar açıklandı.

Yeni toplantı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu toplantıda FED, yeni yılın ekonomik öngörülerini duyuracak. Toplantı akabinde 14 Aralık akşamı saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.