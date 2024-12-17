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Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak?

Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 Aralık ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Aralık ayına dair enflasyon beklentileri ve tahminleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak? İşte detaylar!

2024 yılı Aralık ayı enflasyon oranı, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aralık ayı enflasyon verileri, 2024 yılına ait son enflasyon rakamı olacağı için büyük bir önem taşıyor. Bu veri, aynı zamanda Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkını netleştirecek ve başta memur ve emekli maaş zamları olmak üzere birçok ekonomik veriye yön verecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri, maaş zamlarından kira artış oranlarına kadar birçok konuda belirleyici olacak. Peki, Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı beklentileri neler? Detaylar haberimizde...

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılı Aralık ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklanacak. Aralık ayı enflasyonu, 2024 yılı enflasyon verilerini tamamlarken, aynı zamanda 6 aylık enflasyon farkını ve yıllık enflasyon oranını netleştirecek. Bu veriler, memur ve emekli maaş artışları gibi birçok ekonomik düzenleme için belirleyici olacak.

Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak?

TÜİK 2024 ARALIK ENFLASYON ORANI KAÇ OLACAK?

Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin beklentilerine göre, Aralık ayında enflasyonun sınırlı bir artış göstermesi öngörülüyor. Özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik, enerji fiyatları ve gıda sektöründeki maliyet artışlarının enflasyon üzerinde etkili olması bekleniyor. Ancak kesin rakamlar, TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde yapacağı açıklamayla netleşecek.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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