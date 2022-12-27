Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur zammı aralık ayındaki enflasyonda artışına göre belirlenecek. Aralıkta enflasyonun, Yüzde 3 artması durumunda memur maaş zammı enflasyon farkının yanı sıra alacağı yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 18.6 düzeyinde kalacak. Peki, Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Memura refah payı verilecek mi? Kasım ayı enflasyon oranı ne olmuştu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Enflasyona göre 3 farkı hesaplama yapıldı! İşte memur ve emeklinin 2023'te alacağı en düşük maaşlar

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon verileri için geri sayım başladı. Yıl sonu enflasyon oranının belirleneceği açıklamada, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları da netleşecek. Peki, Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Memura refah payı verilecek mi? Kasım ayı enflasyon oranı ne olmuştu? Detaylar haberimizde...

ARALIK AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti; "En son kasım ayı enflasyonu açıklandı 2,8 dolayısıyla 5 aylık enflasyon verisi şu anda 13,3. Toplu iş sözleşmesinde oranı da aldığımızda şu anda 14,5 civarında görünüyor. 3 Ocak'taki rakamda göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 15-17 arasında bir rakam öngörülüyor."

MEMURA REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Asgari ücretteki artış da göz önünde bulundurularak yüksek bir refah payıyla bahsettiğimiz verilerden daha yüksek maaş zammı yapılacağı öngörülmektedir.

KASIM ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşmişti. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.