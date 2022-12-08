Aralık ayı doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Doğalgaz yardımı ne kadar süre verilecek?

Doğal gaz Tüketim Desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı, kış dönemi için doğal gaz başvurusunda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aralık ayı doğalgaz ödemeleri ne zaman yatacak? Doğalgaz ödemeleri yatı mı? Doğalgaz destek başvuruları nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı tamamlandı ne demek? İşte konu hakkında merak edilenler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğal gaz desteği ödemeleri Kasım ayında başlamıştı. Kış dönemi için başlayan destek ödemelerinin ardından vatandaşlar Aralık ayının ödemelerin yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki, Aralık ayı doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR SÜREDE VERİLECEK?

9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan söz konusu ödemeler için bu istisnalar uygulanabilecek. Bu ödemeler; elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olarak yapılmalı.

DOĞALGAZ YARDIM PARASI YATTI MI?

Ödemeler başvurusu onaylanan ailelere sağlanıyor. Aralık ödemelerinin de bu hafta yapılması tahmin ediliyor. Resmi açıklama takip ediliyor.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Aralık ayı için henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak. Geçen ay Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı.

DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği için başvurular e-devlet üzerinden yapılır. Başvuruda bulunmak isteyenler T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yaparak başvuruda bulunabilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞALGAZ YARDIMI TAMAMLANDI NE DEMEK?

E-Devlet doğalgaz başvurusunun ardından "Doğalgaz Yardımı tamamlandı" ibaresiyle karşılaşıldı. Bu ibaret doğalgaz yardımının tamamlandığını ve doğalgaz desteği alma yönünde değerlendirmenin gerçekleştiği anlamına gelmektedir.