Birçok kişi tarafından faydalanılan Aile destek paketini aralık ayı ödemeleri birçok kişinin gündeminde yer aldı. Vatandaşlar, Aralık ayı aile destek parası ne zaman yatacak? sorusunu merak ediyor ve sıklıkla arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, Aralık ayı aile destek parası ne zaman yatacak? Aile destek paketi aralık ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile destek paketi aralık ayı ödemeleri yattı mı?

Aile Destek Paketi ödemeleri aralık ayına sayılı günler kala gündeme geliyor. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda gerçekleştirilen Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu merak ediliyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak konusu olan Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Aralık ayı aile destek parası ne zaman yatacak? Aile destek paketi aralık ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile destek paketi aralık ayı ödemeleri yattı mı?

ARALIK AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Kasım ayı yapılacak ödemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncesi ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın (8 Kasım) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır" ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Paketi başvuruları; e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.