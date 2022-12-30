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Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı kaç TL oldu? Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?

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Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı kaç TL oldu? Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?

Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte en çok merak edilen diğer bir konu ise Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı oldu. Birçok vatandaş tarafından Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı kaç TL oldu? Sorusu merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan artış ile birlikte birçok zam gündeme geldi. Peki, Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı kaç TL oldu? Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?

Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı kaç TL oldu? Sorusu, asgari ücret zammı ile birlikte gündeme gelen konulardan bir tanesi oldu. Güncel açlık ve yoksulluk sınırını merak edenler tarafından Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı kaç TL oldu? Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu? Soruları araştırılıyor. Peki, Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı kaç TL oldu? Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?

ARALIK AYI AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI KAÇ TL OLDU?

TÜRK-İŞ Aralık ayı açlık-yoksulluk sınırı rakamlarını açıklamasının ardından Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu. TÜRK-İŞ tarafından Aralık ayının açlık ve yoksulluk sınırı, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 8 bin 130 TL, yoksulluk sınırı 26 bin 485 TL olarak duyuruldu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

açlık sınırı Yoksulluk Gündem Ekonomi Haberler

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