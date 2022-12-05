Aralık aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek başvuruları nasıl yapılır?

Aile Destek Ödemeleri, aralık ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerde gözler aralık ayı ödemelerine çevrilmiş durumda. Peki, Aralık aile destek ödemeleri yattı mı, aile destek parası ne zaman yatacak? Aile Desteği başvuruları nasıl yapılır? Aile desteği ödemeleri ne kadar? Aralık aile destek ödemeleri yattı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Milyonlarca Ailenin heyecanla beklediği Aile destek ödemeleri için ger sayım sürüyor. Aralık ayının gelişiyle birliktevatandaşlar tarafından araştırmalar da hızlandı. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren destek paketi ödemleri ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Aralık aile destek ödemeleri yattı mı, aile destek parası ne zaman yatacak? Aile Desteği başvuruları nasıl yapılır? Aile desteği ödemeleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarih konusunda bir açıklama yapmadı. Geçen ay ödemeler 18 Kasım'da başlamıştı. Bu ay da gözler aralık ayının ortalarında olacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle: