Türk televizyon dünyasında heyecanla beklenen yeni yapım Arak dizisi, izleyicilere sürükleyici bir hikaye ve kaliteli bir oyuncu kadrosu vaat ediyor. İşte, Arak dizisi hakkında merak edilen konusu, oyuncuları ve çekim yeri detayları...

Arak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Arak nerede, hangi ilçede çekiliyor?

Arak dizisi, izleyicilerin büyük bir merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Kaliteli senaryosu, usta oyuncu kadrosu ve çekildiği eşsiz mekanlarla dikkat çeken dizi, izleyicilere unutulmaz bir seyir deneyimi sunmayı amaçlıyor. Arak dizisi, Türk televizyon dizileri arasında kendine özgü konsepti ve güçlü kadrosuyla ön plana çıkıyor. Peki, Arak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Arak nerede, hangi ilçede çekiliyor? Detaylar haberimizde...

ARAK DİZİSİ KONUSU NE?

İlker Kaleli'nin canlandıracağı Kara karakteri, ailesinin yaşamını altüst eden olaylardan hesap sormak için başlattığı hareket, sürpriz bir dönemeçle Öykü Karayel'in hayat vereceği Zeynep karakteri ile yolları kesişecek. Bu ikili, birlikte verdikleri mücadeleyi etkileyici bir anlatımla seyircilere sunacak. Kara ve Zeynep'in bir araya gelerek verdikleri mücadele, izleyicilere etkileyici bir anlatımla sunulacak. Ailelerinin yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışan bu ikili, ekrana taşıdıkları güçlü performanslarıyla dikkat çekecek.

ARAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Arak dizisinin oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden başarılı isimler yer almaktadır.

ARAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Arak dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmektedir. İlk bölümlerin çekimleri Balat ve Galata çevresinde yapılmıştır.