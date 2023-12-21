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Arak dizisi hangi gün, saat kaçta? Arak hangi kanalda?

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Arak dizisi hangi günler yayınlanıyor merak konusu oldu. Arama motorlarında Arak hangi kanalda sorgulatılıyor. Peki, Arak dizisi hangi gün, saat kaçta? Arak hangi kanalda? İşte detaylar...

Arak dizisi ilk bölümüyle Show Tv ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Arak hangi gün, saat kaçta merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Arak dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Arama motorlarında Arak hangi gün sorgulatılıyor. Peki, Arak dizisi hangi gün, saat kaçta? Arak hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ARAK DİZİSİ KONUSU NE?

İlker Kaleli'nin canlandıracağı Kara karakteri, ailesinin yaşamını altüst eden olaylardan hesap sormak için başlattığı hareket, sürpriz bir dönemeçle Öykü Karayel'in hayat vereceği Zeynep karakteri ile yolları kesişecek. Bu ikili, birlikte verdikleri mücadeleyi etkileyici bir anlatımla seyircilere sunacak. Kara ve Zeynep'in bir araya gelerek verdikleri mücadele, izleyicilere etkileyici bir anlatımla sunulacak. Ailelerinin yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışan bu ikili, ekrana taşıdıkları güçlü performanslarıyla dikkat çekecek.

ARAK DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arak dizisi Perşembe günü Show Tv ekranlarında saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

ARAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Arak dizisinin oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden başarılı isimler yer almaktadır.

ARAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Arak dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmektedir. İlk bölümlerin çekimleri Balat ve Galata çevresinde yapılmıştır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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