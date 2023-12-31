Arak bugün var mı? Arak bu akşam var mı, yok mu? Arak bu hafta yok mu? Arak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Arak yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Arak dizisi bu hafta ekranlara gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizisine ilişkin olarak Bugün Arak yeni bölüm var mı? Sorusu, konuya ilişkin olarak en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Arak bugün var mı? Arak bu akşam var mı, yok mu? Arak bu hafta yok mu? Arak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Arak bugün var mı sorusunun yanıtı ve merak edilen tüm her şey!

ARAK KONUSU NE?





Babasının intikamını almak isteyen Kara (İlker Kaleli) ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep'in (Öykü Karayel) kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadeleyi çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.



ARAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu akşam izleyici ile buluşacak dizide, kendisiyle birlikte yaşadığı mahallenin geçimini de hırsızlıkla sağlayan, gözü kara olduğu kadar tehlikeli genç bir adamı canlandıran Kaleli, 3 aydır Arak için hazırlanıyor. Öykü Karayel ile ilk kez partner olan sevilen oyuncu hikayenin anlatım dilini ve farklı olay örgüsüne sahip olmasını özellikle beğendiğini belirtiyor. Aksiyon, gerilim ve duygusallığın bir arada olduğu Arak, Kara'nın hayatını çalanlardan geçmişinin hesabını sormasını konu alıyor.

ARAK OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Arak'ın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

ARAK NEDEN YOK?

Arak yılbaşı özel programları nedeniyle bugün yayın akışında yer almıyor.