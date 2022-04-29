Araf Suresinin 10. Ayeti Nedir? Araf Suresinin 10. Ayeti ve Sad Suresi 54. Ayeti Arapça, Türkçe Oku - Haberler

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Araf Suresinin 10. Ayeti Nedir? Araf Suresinin 10. Ayeti ve Sad Suresi 54. Ayeti Arapça, Türkçe Oku

Haberler.com - Gündem
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Araf Suresinin 10. Ayeti Nedir? Araf Suresinin 10. Ayeti ve Sad Suresi 54. Ayeti Arapça, Türkçe Oku

Araf Suresinin 10. Ayeti ile Araf Suresinin 10. Ayeti faziletleri araştırılıyor. Araf Suresinin 10. Ayeti ve Sad Suresi 54. Ayeti de merak edilenler arasında. Bugün Ramazan ayının son cuma günü okunacak dualar arasında bereket (zenginlik) duası da yer alıyor. Ramazan'ın son cumasını kaçırmak istemeyenler bereket duasını da okumak ve cüzdanlarına koymak istiyor. İşte Ramazan ayının son cuma günü cüzdan duası olan Araf suresi 10. ayeti ve Sad suresi 54. ayeti Arapça, Türkçe oku

Araf suresi 10. ayeti ve Sad suresi 54. ayeti Müslüman alemi tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu ayetler Ramazan ayının son cuma günü okunacak bereket (cüzdan) duası oluyor. Çok etkili ve tesiri büyük olan ayetlerin sela okunduktan sonra yazılması gerekiyor.

ARAF SURESİ 10. AYETİ

Ve lekad mekkennakum fil ardı ve cealna lekum fiha maayiş', kalilen ma teşkurun.

ARAF SURESİ 10. AYET MEALİ

Doğrusu Biz, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlik verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

Araf Suresinin 10. Ayeti Nedir? Araf Suresinin 10. Ayeti ve Sad Suresi 54. Ayeti Arapça, Türkçe Oku

SAD SURESİ 54. AYETİ

İnne hâzâ lerizkunâ mâ lehu min nefâd(in)

SAD SURESİ 54. AYETİ MEALİ

Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.

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