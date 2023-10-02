Araçlarda büyük hasar ve maliyetlerden kaçınmak için kışlık bakım şart

Araç sahiplerine 'kış bakımı' uyarısı

DENİZLİ - Yaklaşan kış mevsimi öncesinde kışı rahat ve sorunsuz geçirmek isteyen araç sahiplerini, sanayinin yolunu tutmaya başladı. Sürücüleri kış bakımlarını yaptırmaları hususunda uyaran oto tamirciler, en çok yaşanan araç sorunları ve bakımla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Her yıl kış aylarının yaklaşmasına kısa bir zaman kala sürücüler, araçları ile oto tamircilerin yolunu tutmaya başlıyor. Sıfır araç alamayan ya da model yükseltemeyen araç sahipleri, ellerindeki aracı daha uzun ve konforlu kullanmak için zorlu kış şartları öncesinde bakımlarını yaptırmayı tercih ediyor. Sürücüler, eski ya da yeni model birçok araç için önemli riskler barındıran kış mevsiminde daha çok arıza yaşıyor ve servise gitme ihtimali diğer mevsimlere göre ciddi oranda artıyor. Özellikle, kaygan veya buzlu yol şartlarında oluşan kazalar ile tuz veya toz gibi etkenler nedeniyle oluşan korozyon, servislerin kış aylarını yoğun geçirmesine neden oluyor.

Erken bakım maliyeti azaltıyor

Araç bakımının önemine vurgu yapan oto tamir ustaları, bakımın, sürücülerin kışın yolda kalmaması, muhtemel arızaların önlenmesi ve kaza riskini azaltma açısından önem taşıdığını ifade etti. Kış gelmeden arabaya bakım yaptırmanın oluşabilecek masrafların önüne geçebileceğini söyledi. Tamir ustaları, kış bakımının arabalar için çok önemli olduğunu belirterek, antifrizsiz ve bakımsız arabaların kışın çıkarttığı masrafların aracın modeline göre değiştiğini ve kış öncesi fiyatların daha uygun olduğuna dikkat çekti. Kış öncesi mutlaka bakımı yapılması gerekenler arasında; kış lastiği, antifriz kontrolü, silecekler, cam suyu, far ayarı, direksiyon sistemi, frenler, motor yağı, filtreler ve voltajlı aküler yer aldı.

"Genel olarak araçlarımız kışın arıza yapmaya daha çok yüz tutar"

Periyodik olarak bakımı yapılamayan araçların mutlaka sorun çıkartacağını söyleyen oto tamir ustası Arif Taşkıran, "Genel olarak araçlarımız kışın arıza yapmaya daha çok yüz tutar. Çünkü bakımlı ve bakımsız araç olarak iki seçenek de bulunuyor. Araçlarımız da kış öncesi bakımı yaptırılmadığı zaman kronik olarak çalışmama, akü yetersizliği, bu gibi sürücüyü mağdur edebilecek durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar ile karşılaşmamak için kış öncesi ve kışa hazırlık konusunda bakımların aksatılmamasını öneriyorum. Bekletilen bakım sonrası oluşan maliyetler günden güne artıyor. Araçlarda daha çok maliyet oluşturmasına neden olan antifriz, yağ bakımı ve servis bakımlarının düzenli olması gibi birçok önemli etkenin kış öncesi hazırlanmasını arzu ederiz. Yapılmadığı takdirde, yolda kalma, yol düzenini bozma, seyir halindeyken ortaya çıkan birçok sorun ile karşılaşma ihtimaliniz yüksek. 'Kış bakımı önemsiz, asla riayet etmiyorum, yaptırmasak da olur' gibi ibareleri lütfen ortadan kaldıralım. Periyodik olarak bakım yaptırmadığınız zaman aracınız size mutlaka sorun yaşatır. Sorun yaşamak istemiyorsanız periyodik ve kış bakımlarını düzgün bir şekilde önem göstermek gerekiyor" dedi.

Kış öncesi yapılan araç bakımlarında ortaya çıkan maliyetlerin daha az olduğunu belirten oto tamir ustası Halil Taşkıran, "Bütün araçlarımızın kilometresi her 10 bine geldiğinde mutlaka bakıma getirilmesi gerekiyor. Eğer getirmeyip, arıza yapmasına kadar beklediğinizde sorunlar daha çok ortaya çıkar ve bu durum maliyeti de artırıyor. Kusurlu araç yoktur, kusurlu sürücü vardır. Araçlarınızı lütfen zamanın da periyodik bakımını yaptıralım. Araç yetkili kişi tarafından bakılması lazım. Yazlık ve kışlık bakım olarak mevsime göre de hareket edebiliriz. Antifriz, hava filtresi, motor yağı sürekli kontrollerinin sağlanması daha sağlıklı olur. Kış gelmeden ise mutlaka kışlık lastikler ve zincirler alınmalı ve kullanılması önemle rica olunur. Daha çok kışın antifriz konulmaması ve yetersizliği nedeniyle hortumlar patlıyor ve donma gibi sorunlar bize çok geliyor. Kış öncesi araç bakımının maliyeti az oluyor. Bu yüzden kısa girmeden sürücüler araçlarını getirmeleri gerekmekte" ifadelerini kullandı.