Iğdır'da bir otomobil, sürücü aracı park ettiği sırada fren yerine gaza basınca yan taraftaki otele daldı. Olayda otelin camları kırıldı ve müşteriler yaralandı.

Aracını park ederken yanlışlıkla fren yerine gaza basınca otele daldı...Kaza anı kamerada

IĞDIR - Iğdır'da bir otomobil, sürücü aracı park ettiği sırada fren yerine gaza basınca yan taraftaki otele daldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Av. İbrahim Bozyel Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 ABT 070 plakalı otomobil sürücüsü, aracını otelin yanındaki boş olan yere park ettiği sırada fren yerine gaza bastı. Araç, otelin camından içeri girdi. Olay esnasında otelin dinlenme bölümündeki müşteriler cam kırıklarından yaralandı. Kazada araçta da hasar meydana geldi.

Otel çalışanı Serkan Erik, kaza esnasında müşterilerle ilgilendiğini, birden bir aracın camdan içeri girdiğini belirterek, "Buraya bir araç gelerek park etti. Park sonrasında da yanlışlıkla fren yerine gaza basınca içeri girdi. İçeriye girerek camı bu hale getirdi, bayağı zarar oldu. Karşı taraftan da zarar oldu. İçeride müşterilerimiz de vardı. Müşterilerimizin bazılarında cam kırıklarından dolayı sıyrıklar oluştu, ama çok şükür bir sıkıntı olmadı" dedi.