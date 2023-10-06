Araç Sürücüsü Ayıyla Karşılaştı

BARTIN'ın Ulus ilçesi Abdipaşa- Kumluca yolunda seyir halindeki otomobilin önüne ayının çıktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürücüsünün Abdipaşa'dan Kumluca beldesindeki evine gittiği otomobilin önüne, gece saatlerinde belde çıkışındaki Kadıoğlu Mahallesi'nde ayı çıktı. Otomobildekiler, ormandan yola çıkan ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Bu sırada görüntü çekenlerden birinin, ayıya yoldan çekilmesi için bağırdığı duyuldu. 150 metre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormana girerek, gözden kayboldu.