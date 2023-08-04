Araç sahipleri dikkat! MTV'nin 2. taksit ödemeleri için bugün son gün

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'nci taksitlerinin ödemeleri için son gün bugün. İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. 2023 yılına ait gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksit ödeme süresi de bugün sona eriyor. Ödeme yapmayan araç sahiplerinin borçlarına faiz binecek.

EK MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren düzenleme ile araç sahiplerine bu yıla özel bir seferliğine ek MTV getirilmişti. MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV'nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, 2. taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

ARAÇ MUAYENESİ YAPILMAYACAK

2023'ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV'si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV'nin yarısı kadar ek MTV alınacak. Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr"den, ???????İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor. Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

MTV'si ödenmeyen araç sahiplerine aylık yüzde 1.6 faiz yansıtılıyor. Vergi borcunun tahsili için hesaplara haciz de uygulanabiliyor. Ayrıca MTV'si ödenmeyen araçların satışı yapılamıyor. Yine ek MTV'si ödenmeyen araçlar için muayene işlemi yapılamıyor.