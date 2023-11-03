Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2024 yılı için netlik kazandı. Bu kapsamda Araç muayene ücreti ve diğer birçok harç fiyatı belli oldu. Peki, Araç muayene ücreti ne kadar oldu? Araç muayene ücreti kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?

Araç muayene ücreti ne kadar oldu? Araç muayene ücreti kaç TL oldu, ne kadar zamlandı? İşte 2024 araç muayene ücreti!

Araç muayene ücreti ne kadar oldu? Sorusu, yeniden değerleme oranının netlik kazanması ile birlikte vatandaşlar tarafından merak edildi ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Birbirinden farklı birçok ücretin değerlendirilmesini sağlamakta olan yeniden değerleme oranı belli oldu. Birçok harç ve ücrette değişikliğe gidilecek. Peki, Araç muayene ücreti ne kadar oldu? Araç muayene ücreti kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58,46 oldu. Vergi, ceza ve harçlara 2024 yılında gelecek zam oranlarının belli olmasıyla birlikte araç muayene ücreti 1.149,60 liradan 1.821,66 liraya yükselecek. Buna göre vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.

IMEI KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni zamlar sonrasında yurtdışından getirilen cep telefonu harcı 20000 TL'den 31692 TL'ye yükselecek. Buna göre 2024 IMEI kayıt ücreti 31692 TL olarak uygulanacak.

PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU?

Yeni zamlar sonrasında 6 aya kadar olan pasaport harcı 1034 TL'den 1639 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 2397 TL'ye, 2 yıllık pasaport harcı 3912 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 4845 TL'ye, 4-10 yıllık pasaportun bedeli 4943 TL'den 7833 TL'ye yükselecek.