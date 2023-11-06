Araç muayene ücreti ne kadar 2023? Araç muayene ücretleri zamlandı mı?
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Araç muayene ücretleri zamlandı mı ve araç muayene ücreti ne kadar olduğu araştırılıyor. 2023 muayene ücretleri ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Araç muayene ücreti her yıl TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirleniyor. Peki, Araç muayene ücreti ne kadar 2023? Araç muayene ücretleri zamlandı mı?
Araç muayene ücreti ne kadar 2023 ve araç muayene ücretleri zamlandı mı soruları araştırılıyor. Araç muayene ücretleri 1 Ocak 2023 tarihinde TÜVTÜRK tarafından açıklandı. Araç muayene ücreti ne kadar 2023? Araç muayene ücretleri zamlandı mı? Detaylar haberimizdedir…
ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR 2023?
Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 575,84 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1.130,44 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 1.528,10 TL