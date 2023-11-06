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Araç muayene ücreti ne kadar 2023? Araç muayene ücretleri zamlandı mı?

Araç muayene ücretleri zamlandı mı ve araç muayene ücreti ne kadar olduğu araştırılıyor. 2023 muayene ücretleri ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Araç muayene ücreti her yıl TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirleniyor. Peki, Araç muayene ücreti ne kadar 2023? Araç muayene ücretleri zamlandı mı?