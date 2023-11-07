Merdiven altı ekspertiz firmalarının galericiler ya da araç satıcıları ile anlaşma yaparak alıcılara mağduriyet yaşatabileceğini belirten Experiz Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Müdürü Emre Öztürk, "Vatandaşların TSE belgeli, kaliteli ve güvenilir yerler tercih etmelerini öneriyoruz" dedi.

"Araç alışverişinde dolandırılmamak için kurumsal ekspertiz firmaları seçilmeli"

Experix Oto Ekspertiz Genel Müdürü Emre Öztürk'ten önemli uyarı:

"Merdiven altı işletmeler, galericilerle ya da satan kişilerle anlaşma yapabiliyor"

"TSE belgeli eksper firmalarının seçilmesi gerekiyor"

ESKİŞEHİR - Merdiven altı ekspertiz firmalarının galericiler ya da araç satıcıları ile anlaşma yaparak alıcılara mağduriyet yaşatabileceğini belirten Experiz Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Müdürü Emre Öztürk, "Vatandaşların TSE belgeli, kaliteli ve güvenilir yerler tercih etmelerini öneriyoruz" dedi.

İkinci el araç alışverişi öncesinde alıcıların kendilerini güvence altına almak için seçtikleri ekspertiz firmaları büyük önem taşıyor. Sık sık gündeme gelen hatalı ve kusurlu araç satışlarıyla dolandırılmak istemeyen vatandaşlar, satın almak istedikleri aracı ekspertiz kontrolünden geçirerek alışverişlerini güvence altına almak istiyor. Araçların kontrol ettirileceği ekspertiz firmalarının objektif şekilde hazırladıkları raporlar, olumsuzluklara karşı hukuki süreçlerde kanıt değeri taşıyor. Günümüzde merdiven altı ekspertiz firmalarıyla satıcıların yaptığı anlaşmalar sonucun birçok kişinin dolandırıldığını belirten Experix Oto Ekspertiz Genel Müdürü Emre Öztürk, "Kaliteli ve güvenilir firmaların tercih edilmesi daha doğru sonuçlar vererek, mağduriyetlerin önüne geçer" dedi.

"TSE belgeli eksper firmalarının seçilmesi gerekiyor"

Ekspertiz sektöründe 5 yıldır 33 ilde 40 bayi ile verdikleri hizmetle vatandaşların mağduriyet yaşamasını engellediklerini ve TSE belgeli firmaların güven açısından öne çıktığını belirten Experix Oto Ekspertiz Genel Müdürü Emre Öztürk, "Özellikle ikinci el araç alacak kişilerin, ilk olarak araçlarda kendilerinin kontrol sağlamaları gerekiyor. Yani aracın etrafında bir dolaşmaları gerekiyor. Herhangi bir aksaklık ya da düşen parça var mı diye ilk kontrolü kendileri tarafından yapılmalı. Daha sonrasında da kurumsal bir ekspertiz noktasına getirmeleri gerekiyor. Çünkü aracın tüm kontrolleri, görünmeyen akşamlardaki görünmeyen problemleri için ekspertiz işletmeleri bu konudaki en yetkin kişilerdir. Özellikle TSE belgeli işletmeleri seçmeleri gerekiyor. Çünkü daha sonra herhangi bir durumla karşılaştığında bu konuda ellerinde hem yeterli belgeye sahip olmaları hem de haklarını doğru şekilde aramaları gerekiyor" dedi.

"Rapor ile araç hakkındaki tüm bilgilere sahip olmuş oluyoruz"

Kendilerine getirilen aracın iç ve dış aksamının detaylı kontrollerinin sağlandığını ve raporlandığını söyleyen Emre Öztürk, "Özellikle araçların kontrol noktalarına gelirsek, kaporta aksamı çok çok önemli oluyor. Aracın geçmiş hasarları, daha önce yaptığı kazalar, kullanacak olan kişiye çok hızlı bilgiler verebiliyor. Biz burada hem tüm kontrolleri gerçekleştiriyoruz hem de motor aksamı ve alt takım aksamlarıyla beraber tüm kontrollerini gerçekleştirerek müşterilerimize TSE belgeli bir rapor sunuyoruz. Bu raporla hem aracın hakkındaki tüm bilgilere sahip olmuş oluyor hem de aracı düzenli bir şekilde güzel günlerde kullanmalarını sağlıyor diyebiliriz" diye konuştu.

"Merdiven altı işletmeler, galericilerle ya da satan kişilerle anlaşma yapabiliyor"

Günümüzde satıcıların anlaşma yapabildiği merdiven altı ekspertiz firmalarının çıkarttıkları raporlar sonucunda birçok kişinin dolandırıldığını belirten Experix Oto Ekspertiz Genel Müdürü Emre Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle en yakın zamanda yaşadığımız bir olayı anlatabiliriz; bize iki parça ekleme bir otomobil getirdiler. Örnek veriyorum ön taraf mavi bir araçtı, arka taraf ise beyaz bir araçtı, yani başka bir kaza yapan aracıyla birleştirme yapmışlar. Bu durum bizim eksper raporumuzda çıktı. Aracı alan kişi bundan habersizdi çünkü ekspertiz yapmadan, yakın bir tanıdığından almış ve bilgisi yokmuş. Olay, aracın buraya gelmesiyle ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili mahkeme süreçleri haklarını arıyorlar. Özellikle verdiğimiz raporla beraber mahkemede haklarını arayacaklar çünkü iki araçtan birleştirilmiş bir otomobil piyasada işlem görmüş olarak geçiyor. Piyasada da özellikle bu fiyatların artmasından dolayı, bu şekildeki araçların sayısı çoğaldı diyebiliriz. Merdiven altı işletmeler var tabii ki, özellikle dediğim gibi TSE belgesi olmayan ve isim olarak bilinmeyen işletmeler var. Bu işletmelerde galericilerle ya da satan kişilerle anlaşma yapabiliyor. Bu anlaşmalar neticesinde de aracı alan kişiler mağduriyet yaşayabiliyorlar. Biz dediğim gibi özellikle kaliteli ve güvenilir yerler tercih etmelerini öneriyoruz. Bu onlar için çok daha doğru sonuçlar verecektir. Yani kurumsal firmalar tercih etmelerini tavsiye ediyoruz."