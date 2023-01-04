ÖSYM tarafından 4 Aralık'ta yurt genelende düzenlenen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na katılım sağlayan binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi araştırlıyor.Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı nedir? Kimler başarılı sayılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Arabuluculuk Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce aday sınav Arabuluculuk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı nedir? Kimler başarılı sayılacak? Detaylar haberimizde...

ARUBULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sonuçları 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ARUBULUCUK SINAVI NEDİR?

Arabuluculuk Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan, arabuluculuk eğitimini tamamlayan kişilerin arabulucu olabilmek için girdiği ve arabulucu olmak için başarılı olunması gereken yazılı sınavdır. Arabuluculuk, iki taraf arasındaki uyuşmazlıkları çözen, günümüzde yaygın olarak bilinen ve başvurulan yöntemidir. Arabuluculuğa taraflar arası uyuşmazlık yaşandığında, mahkeme veya tahkime başvurmadan önce veya mahkemeye dava açtıktan sonra başvurulabilmektedir.

KİMLER BAŞARI SAYILICAK?

Adayların testten aldıkları ham puan kullanılarak, 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Sonuç bilgisi olarak; 70 ve üzerinde puan alan adaylar için "Başarılı" ibaresi, 70 puanın altında puan alan adaylar için "Başarısız" ibaresi yer alacak.