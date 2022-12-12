ÖSYM tarafından 4 Aralık tarihinde yurt genelinde gerçekleşen oturumların ardından sınava giren adaylar Arabulucuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Arabuluculuk sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? Arabuluculuk sınavı nedir? İşte konu hakkına tüm merak edilenler...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Arabuluculuk Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce aday sınav Arabuluculuk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? Arabuluculuk sınavı nedir? Detaylar haberimizde...

ARABULUCULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sınavı sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih açıklandı. ÖSYM sınav takvimine göre; Arabuluculuk sonuçları 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk), 4 Aralık 2022 tarihinde yapıldı.Sınav, saat 10.15'te başladı ve cevaplama süresi 90 dakika sonunda sona erdi.

ARABULUCULUK SINAVI NEDİR?

Arabuluculuk Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan, arabuluculuk eğitimini tamamlayan kişilerin arabulucu olabilmek için girdiği ve arabulucu olmak için başarılı olunması gereken yazılı sınavdır. Arabuluculuk, iki taraf arasındaki uyuşmazlıkları çözen, günümüzde yaygın olarak bilinen ve başvurulan yöntemidir. Arabuluculuğa taraflar arası uyuşmazlık yaşandığında, mahkeme veya tahkime başvurmadan önce veya mahkemeye dava açtıktan sonra başvurulabilmektedir.