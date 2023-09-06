Arabistan transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023-2024 Suudi Arabistan'a hangi futbolcular transfer oldu?
Suudi Arabistan futbol takımları, dünya çapında tanınmış futbolcuları büyük miktarda para karşılığında transfer etmeye devam ediyor. 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcular arasında Benzema, Neymar, Kante ve Ronaldo gibi isimler bulunuyor. Arabistan'daki transfer dönemi, 1 Temmuz'da başlamıştı taraftarlar transfer döneminin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, Arabistan transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023-2024 Suudi Arabistan'a hangi futbolcular transfer oldu?
Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi sonrasında futbola yatırımlarını artıran Suudi Arabistan'da kulüpler birçok yıldız oyuncuyu transfer etti. Milyonluk oyuncular şimdi merak konusu oldu. Taraftarlar Arabistan transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023-2024 Suudi Arabistan'a hangi futbolcular transfer oldu? Merak ediyor İşte detaylar…
ARABİSTAN TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Suudi Arabistan takımları kadrolarına yaptıkları milyon dolarlık yatırımlar ile futbol dünyasında adından söz ettiriyor. Dünyanın en iyilerini Arabistan'a getiren bu takımların bu sezon hangi oyuncuları getireceği merak konusuydu. Bu sene 1 Temmuz'da başlayan Suudi Arabistan transfer dönemi 7 Eylül 2023 (yarın) bitiyor. Takımlar artık son kararları verecek ve Arabistan'a gidecek yeni yıldızlar belli olacak. İşte şu ana kadar açıklanan bazı büyük transferler:
2023-2024 SUUDİ ARABİSTAN'A HANGİ FUTBOLCULAR TRANSFER OLDU?
KARIM BENZEMA
Real Madrid (Sözleşme Sonu)Al Ittihad
RUBEN NEVES
Wolverhampton Al Hilal
Bonservis bedeli: 60 mlyon Euro
N'GOLO KANTE
Chelsea (Sözleşme Sonu)Al Ittihad
NEYMAR
Paris SGAl Hilal
Bonservis Bedeli: 90 milyon Euro
SADIO MANE
Bayern Münih Al Nassr
Bonservis Bedeli: 30 milyon Euro
RIYAD MAHREZ
Manchester City Al-Ahli
Bonservis Bedeli: 35 milyon Euro
FABINHO
LiverpoolAl Ittihad
Bonservis Bedeli: 46.7 milyon Euro
MALCOM
ZenitAl Hilal
Bonservis Bedeli: 60 milyon Euro
SEKO FOFANA
Lens Al Nassr
Bonservis Bedeli: 25 milyon EUro
ROBERTO FIRMINO
Liverpool (Sözleşme Sonu)Al Ahli
ROGER IBANEZAS
Roma Al Ahli
Bonservis Bedeli: 30 milyon Euro
JORDAN HENDERSON
Liverpool Al Ettifaq
Bonservis Bedeli: 14 milyon Euro
MARCELO BROZOVIC
Inter Al Nassr
Bonservis Bedeli: 18 milyon Euro
MOUSSA DEMBELE
Olympique Lyon Al Ettifaq
Bonservis Bedeli: 12 milyon Euro
ALLAN SAINT-MAXIMIN
Newcastle United Al Ahli
Bonservis Bedeli: 27.2 milyon Euro
ALEX TELLES
Manchester United Al Nassr
Bonservis Bedeli: 4.6 milyon Euro
JOTA
Celtic Al Ittihad
Bonservis Bedeli: 29.1 milyon Euro
SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC
Lazio Al Hilal
Bonservis Bedeli: 40 milyon Euro
KALIDOU KOULIBALY
Chelsea Al Hilal
Bonservis Bedeli: 23 milyon Euro
EDUOARD MENDY
Chelsea Al Ahli
Bonservis Bedeli: 18.50 milyon Euro
FRANCK KESSIE
Barcelona Al Ahli
Bonservis Bedeli: 12.5 milyon Euro