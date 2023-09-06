Suudi Arabistan futbol takımları, dünya çapında tanınmış futbolcuları büyük miktarda para karşılığında transfer etmeye devam ediyor. 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcular arasında Benzema, Neymar, Kante ve Ronaldo gibi isimler bulunuyor. Arabistan'daki transfer dönemi, 1 Temmuz'da başlamıştı taraftarlar transfer döneminin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, Arabistan transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023-2024 Suudi Arabistan'a hangi futbolcular transfer oldu?

Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi sonrasında futbola yatırımlarını artıran Suudi Arabistan'da kulüpler birçok yıldız oyuncuyu transfer etti. Milyonluk oyuncular şimdi merak konusu oldu. Taraftarlar Arabistan transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023-2024 Suudi Arabistan'a hangi futbolcular transfer oldu? Merak ediyor İşte detaylar…

ARABİSTAN TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Suudi Arabistan takımları kadrolarına yaptıkları milyon dolarlık yatırımlar ile futbol dünyasında adından söz ettiriyor. Dünyanın en iyilerini Arabistan'a getiren bu takımların bu sezon hangi oyuncuları getireceği merak konusuydu. Bu sene 1 Temmuz'da başlayan Suudi Arabistan transfer dönemi 7 Eylül 2023 (yarın) bitiyor. Takımlar artık son kararları verecek ve Arabistan'a gidecek yeni yıldızlar belli olacak. İşte şu ana kadar açıklanan bazı büyük transferler:

2023-2024 SUUDİ ARABİSTAN'A HANGİ FUTBOLCULAR TRANSFER OLDU?

KARIM BENZEMA

Real Madrid (Sözleşme Sonu)Al Ittihad

RUBEN NEVES

Wolverhampton Al Hilal

Bonservis bedeli: 60 mlyon Euro

N'GOLO KANTE

Chelsea (Sözleşme Sonu)Al Ittihad

NEYMAR

Paris SGAl Hilal

Bonservis Bedeli: 90 milyon Euro

SADIO MANE

Bayern Münih Al Nassr

Bonservis Bedeli: 30 milyon Euro

RIYAD MAHREZ

Manchester City Al-Ahli

Bonservis Bedeli: 35 milyon Euro

FABINHO

LiverpoolAl Ittihad

Bonservis Bedeli: 46.7 milyon Euro

MALCOM

ZenitAl Hilal

Bonservis Bedeli: 60 milyon Euro

SEKO FOFANA

Lens Al Nassr

Bonservis Bedeli: 25 milyon EUro

ROBERTO FIRMINO

Liverpool (Sözleşme Sonu)Al Ahli

ROGER IBANEZAS

Roma Al Ahli

Bonservis Bedeli: 30 milyon Euro

JORDAN HENDERSON

Liverpool Al Ettifaq

Bonservis Bedeli: 14 milyon Euro

MARCELO BROZOVIC

Inter Al Nassr

Bonservis Bedeli: 18 milyon Euro

MOUSSA DEMBELE

Olympique Lyon Al Ettifaq

Bonservis Bedeli: 12 milyon Euro

ALLAN SAINT-MAXIMIN

Newcastle United Al Ahli

Bonservis Bedeli: 27.2 milyon Euro

ALEX TELLES

Manchester United Al Nassr

Bonservis Bedeli: 4.6 milyon Euro

JOTA

Celtic Al Ittihad

Bonservis Bedeli: 29.1 milyon Euro

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC

Lazio Al Hilal

Bonservis Bedeli: 40 milyon Euro

KALIDOU KOULIBALY

Chelsea Al Hilal

Bonservis Bedeli: 23 milyon Euro

EDUOARD MENDY

Chelsea Al Ahli

Bonservis Bedeli: 18.50 milyon Euro

FRANCK KESSIE

Barcelona Al Ahli

Bonservis Bedeli: 12.5 milyon Euro