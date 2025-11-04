Arabası olan TOKİ'ye başvurabilir mi?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, özellikle İstanbul'daki yüksek kira artışlarını dengelemek ve konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık sosyal konut modeli de hayata geçirilecek. Peki, aracı olan vatandaşlar bu projeye başvuru yapabilir mi?

18-30 YAŞ ARASI GENÇLERİN TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Hükümetin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan 500 bin sosyal konut projesine ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. Vatandaşlar başvuru koşullarını merakla takip ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan gençleri yakından ilgilendiren önemli açıklamalar geldi.

BAKAN KURUM'DAN GENÇLERE YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

Bakan Murat Kurum, 18-30 yaş aralığındaki gençlerin başvuru sürecine dair kritik bir bilgilendirme yaptı. Buna göre, anne veya baba üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkulü bulunan gençlerin projeye başvuru yapamayacağı belirtildi. Bu kural, fırsat eşitliği oluşturmak ve konut sahibi olmayan vatandaşların önceliklendirilmesini sağlamak amacıyla getirildi.

AİLESİNİN EVİ OLAN GENÇLER BAŞVURU YAPAMAYACAK

Kurum açıklamasında, "18-30 yaş arasındaki gençlerimiz için başvuru koşullarında aile mülkiyeti de dikkate alıyoruz. Anne ya da baba adına kayıtlı bir ev varsa, gençler bu kapsamda başvuru yapamayacak. Ancak 30 yaşını aşan vatandaşlarımız, ebeveynlerinin üzerine kayıtlı ev bulunsa bile başvuru hakkına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

AMAÇ GERÇEKTEN İHTİYAÇ SAHİBİ OLANLARA EV SAHİPLİĞİ SAĞLAMAK

Bakan Kurum, düzenlemenin temel amacının adil bir dağılım sağlamak olduğunu vurguladı. Bazı ailelerin birden fazla konutu bulunduğunu belirten Kurum, "Amacımız, her aileden en az bir kişinin konut sahibi olabilmesi. Bu şekilde projeden en çok ihtiyacı olan kesimler faydalanabilecek" dedi.

ARABASI OLANLAR TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

Projeye ilişkin en çok merak edilen konulardan biri de araç sahibi vatandaşların başvuru durumuydu. TOKİ tarafından belirlenen koşullara göre, üzerine kayıtlı otomobil bulunması başvuru yapmaya engel teşkil etmiyor. Yani, arabası olan vatandaşlar da gerekli diğer şartları sağladıkları takdirde sosyal konut projesine başvuruda bulunabiliyor.