Haberler

Arabası olan TOKİ'ye başvurabilir mi?

Arabası olan TOKİ'ye başvurabilir mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

81 ilde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinin tanıtımı yapıldı. Vatandaşlara 240 aya varan vade seçeneğiyle ödeme kolaylığı sunan bu dev proje kapsamındaki fırsatlar detaylı şekilde incelendi. Peki, arabası bulunan kişiler TOKİ başvurusunda bulunabilir mi?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, özellikle İstanbul'daki yüksek kira artışlarını dengelemek ve konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık sosyal konut modeli de hayata geçirilecek. Peki, aracı olan vatandaşlar bu projeye başvuru yapabilir mi?

18-30 YAŞ ARASI GENÇLERİN TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Hükümetin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan 500 bin sosyal konut projesine ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. Vatandaşlar başvuru koşullarını merakla takip ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan gençleri yakından ilgilendiren önemli açıklamalar geldi.

BAKAN KURUM'DAN GENÇLERE YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

Bakan Murat Kurum, 18-30 yaş aralığındaki gençlerin başvuru sürecine dair kritik bir bilgilendirme yaptı. Buna göre, anne veya baba üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkulü bulunan gençlerin projeye başvuru yapamayacağı belirtildi. Bu kural, fırsat eşitliği oluşturmak ve konut sahibi olmayan vatandaşların önceliklendirilmesini sağlamak amacıyla getirildi.

AİLESİNİN EVİ OLAN GENÇLER BAŞVURU YAPAMAYACAK

Kurum açıklamasında, "18-30 yaş arasındaki gençlerimiz için başvuru koşullarında aile mülkiyeti de dikkate alıyoruz. Anne ya da baba adına kayıtlı bir ev varsa, gençler bu kapsamda başvuru yapamayacak. Ancak 30 yaşını aşan vatandaşlarımız, ebeveynlerinin üzerine kayıtlı ev bulunsa bile başvuru hakkına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

AMAÇ GERÇEKTEN İHTİYAÇ SAHİBİ OLANLARA EV SAHİPLİĞİ SAĞLAMAK

Bakan Kurum, düzenlemenin temel amacının adil bir dağılım sağlamak olduğunu vurguladı. Bazı ailelerin birden fazla konutu bulunduğunu belirten Kurum, "Amacımız, her aileden en az bir kişinin konut sahibi olabilmesi. Bu şekilde projeden en çok ihtiyacı olan kesimler faydalanabilecek" dedi.

ARABASI OLANLAR TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

Projeye ilişkin en çok merak edilen konulardan biri de araç sahibi vatandaşların başvuru durumuydu. TOKİ tarafından belirlenen koşullara göre, üzerine kayıtlı otomobil bulunması başvuru yapmaya engel teşkil etmiyor. Yani, arabası olan vatandaşlar da gerekli diğer şartları sağladıkları takdirde sosyal konut projesine başvuruda bulunabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Emlak
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM'den dikkat çeken Demirtaş hamlesi
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...

Olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Ajax-Galatasaray maçında 1000 bilet karaborsaya takıldı

Ajax'ın Galatasaray korkusu! Anında iptal ettiler
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı

Bu timsah ünlü oyuncunun oturduğu sitede bulundu
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz

Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezası CAS tarafından kaldırıldı

4 yıl men cezası alan Rıza Kayaalp'e müjdeli haber
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma

Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.