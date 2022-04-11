Arabanın zekatı verilir mi? Oturulan evin zekatı verilir mi? Kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi?

Arabanın zekatı verilir mi, oturulan evin zekatı verilir mi sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi?

OTURULAN EVİN VE ARABANIN ZEKATI VERİLİR Mİ?

Sanat ve mesleğin icrası için gerekli olan araç-gereç, makine ve malzemeler, aslî ihtiyaçlar kapsamında yer alır. Dolayısıyla bunların zekâtının verilmesi gerekmez. Ancak, kişinin kendi mesleğinin icrası için değil de, ticaret için üretilen veya alınıp satılan araç-gereç, malzeme ve makinelerin zekâtının verilmesi gerekir (Zeylaî, Tebyîn, I, 253; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 190).

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