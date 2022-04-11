Arabanın zekatı verilir mi? Oturulan evin zekatı verilir mi? Kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi?
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Zekatını vermek isteyen vatandaşlar, hangi mallarınıa zekat vermesi gerektiğini araştırıyor. Arabanın zekatı verilir mi? Oturulan evin zekatı verilir mi? sorularının yanıtı bu kapsamda merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi?
Arabanın zekatı verilir mi, oturulan evin zekatı verilir mi sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi?
OTURULAN EVİN VE ARABANIN ZEKATI VERİLİR Mİ?
Sanat ve mesleğin icrası için gerekli olan araç-gereç, makine ve malzemeler, aslî ihtiyaçlar kapsamında yer alır. Dolayısıyla bunların zekâtının verilmesi gerekmez. Ancak, kişinin kendi mesleğinin icrası için değil de, ticaret için üretilen veya alınıp satılan araç-gereç, malzeme ve makinelerin zekâtının verilmesi gerekir (Zeylaî, Tebyîn, I, 253; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 190).
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