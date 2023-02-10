Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Gaziantep'in ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Araban ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Araban nerede? Araban nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Araban hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Gaziantep'te de birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Gaziantep'in Araban ilçesi merak edildi. Peki, Araban nerede? Araban nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Araban hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ARABAN NEREDE?

Araban, Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 33.136

Yüzölçümü: 534 km²

Rakım 566 m (1.856 ft)

ARABAN NÜFUSU NEDİR?

Gaziantep'te yer alan Araban ilçesinin nüfusu 33.136'dir.

ARABAN HANGİ İLE BAĞLI?

Araban, Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan 1148-1150 yıllarında Araban Kalesi'ni ele geçirmiş, daha sonra 1155'te Atabey Nureddin Mahmud Zengi, Araban'ı Selçuklulardan almıştır. Bu tarihten sonra yöre, Halep Eyyubileri, Anadolu Selçukluları (1218), Memlûklular, İlhanlılar (1259), Memlûklular (1260), Dulkadiroğulları ve tekrar Memlûkluların hakimiyeti altına girmiştir.

Yavuz Sultan Selim zamanında bölge, Osmanlı topraklarına 1517'de katılmış, 1523 yılından sonra Birecik Sancağı'nın Rumkale kazasına bağlanmıştır. Gaziantep'e bağlı olan Araban, Cumhuriyetin ilanından sonra Raban isimli bir kasaba iken, ismi sonradan değişmiştir.

Coğrafya

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Güneyinde Karadağ ve Yavuzeli ilçesi, kuzeyinde Adıyaman'ın Besni İlçesi, batısında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, doğusunda ise Fırat Nehri ve Şanlıurfa'nın Halfeti ve Bozova ilçeleri ile çevrilidir. Gaziantep ilinin kuzeydoğusunda 250 km² lik genişlikteki Araban Ovası'nda yer almakta olup, ismini de bu ovadan almıştır.

Araban 1000–1500 m yüksekliğinde bir plato üzerinde yer almaktadır. İlçe topraklarının etrafı dağlarla çevrilmiştir. Batısında Kartal (Sof) Dağları doğu-batı doğrultusunda uzanır. Kuzeyde Beşparmak dağları ile çevrilidir. İlçe Fırat Nehri'nin batısında ve bu nehre dökülen karasu Irmağı'nın kenarındadır. Fırat nehri Araban'ın Şanlıurfa ili ile doğal sınırını çizer. Karasu Araban Ovası'nın içerisinden geçerek Fırat'a dökülür.

Gaziantep'e 67 km uzaklıktaki ilçe, denizden 610 m yüksekliktedir. Yüzölçümü 534 km²'dir.

Araban İlçesi

Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti zamanlarına şahitlik etmiş bir ilçe olan Araban ilçesi, Cumhuriyetin ilanına kadar adı "Raban" olan bir kasabaydı. Araban ilçesi Gaziantep'in merkezine uzak bir konumda bulunmaktadır. 1957 yılında Araban ilçe halini almıştır.

Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi şehirlere yakındır. Hatta Şanlıurfa ile arasında sınır olarak sadece Fırat Nehri bulunmaktadır. Nüfusu 33 binden fazladır. Halk geçimini tarım ile sağlamaktadır. Tarihi yönden çeşitli zenginliklere sahip bir ilçedir.

İlçe içerisinde 48 adet mahalle bulunmaktadır. Gaziantep'in merkezinden bir saatlik bir yolculuk sonunda Araban ilçesine varış sağlayabilirsiniz.