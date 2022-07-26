Arabalar 4 (Cars) ne zaman çıkacak? Arabalar 4 çıkacak mı? Arabalar 4 gelecek mi?

Arabalar 4 ne zaman çıkacak? Arabalar, Pixar yapımı, dağıtımı Walt Disney tarafından gerçekleştirilen, 2006'da yayımlanan Amerikan komedi-macera ve animasyon filmidir. Filmin ilk 3 bölümü özellikle ilk bölümü çok büyük bir beğeni toplamıştı. Şimşek McQueen'in hikayesini anlatan serinin 4. filmi merak konusu oldu. Peki, Arabalar 4 ne zaman çıkacak? Arabalar 4 çıkacak mı? Arabalar 4 gelecek mi? merak ediliyordu. İşte, Cars 4 ne zaman çıkacak? Cars 4 gelir mi yanıtı...

ARABALAR 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Arabalar filminin ilk filmi 2006 yılında, ikinci filmi 2011, üçüncü filmi ise 2017 yılında vizyona girmişti. İlk 3 filmin ardından gözler dördüncü filme çevrilmişti. Merakla beklenen Arabalar 4. filminin ise 2023 Ocak ayında çıkması beklenmektedir.

Arabalar 4 filmi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapıldığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

ARABALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Piston Kupa'sını almayı hedefleyen çaylak bir yarışçı, yolunu kaybederek Radyatör Kasabası'na gider. Bu çaylağın adı Şimşek McQueen'dir. Sally adında bir kadın arabaya (Porsche) âşık olur ve burada en iyi arkadaşı Çekici Mater'dır. En sonunda onu bulan taşıyıcı kamyonu onu yarışa götürür. Ama onu bekleyen kötü bir sürpriz vardır. Ekibi onu terk etmiştir. En sonunda da Radyatör Kasabası'nın sakinleri onun ekibi olur. Birinci olamamıştır fakat Kral adlı yarışçıya yardım ettiği için çok mutlu olmuştur. McQueen yarışta yaptığı bu davranış sonucunda herkesi kendine hayran bırakır.

ARABALAR TÜRKÇE DUBLAJ