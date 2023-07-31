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Araba kullanırken ayağını camdan böyle dışarı çıkardı

Otomobil Haberleri

Bursa'da seyir halindeki aracın sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkararak yolculuk yaptı. Kazaya davetiye çıkaran sürücü trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.

Araba kullanırken ayağını camdan böyle dışarı çıkardı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki aracın sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkararak yolculuk yaptı. Kazaya davetiye çıkaran sürücü trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine doğru seyir halindeki otomobil sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkarıp yolculuk yaptı. Direksiyon başındaki sürücü ne kendini ne de başkalarına düşünürken, adeta kazaya davetiye çıkardı. O anlar trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Bursa Otomobil Haberler

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