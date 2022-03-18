Araba ile tatil rotaları! Araba ile gidebileceğiniz tatil rotaları Kuşadası, Akyaka, Kemer, Foça, Ayvalık'ta gezilecek yerler

Binlerce insan her yaz tüm senenin yorgunluğunu atmak ve kaliteli tatil yapmak ister. Bu durum için en iyi tatilleri yapmak ister.Yeni yerler keşfetmek,anıları güzel olan tatiller yapıp zamanını kaliteli geçirmek ister. Güzel bir tatil için nasıl bir yol izlenmeli? En iyi tatil rotaları nelerdir? Nerede güzel tatil yapılabilir? Uzun yolculuk yapmayı seven insanlar için araba ile seyahat zevkli olabiliyor ve daha çok yer gezilebilmeye olanak sağlıyor.

Yeni bir turistik belde ya da yeni bir mekan keşfi için makul bir seçenektir. Araba ile seyahat etmeyi tercih eden insanlar için oluşturulabilecek en iyi araba ile tatil rotaları nelerdir? Bunları sizin için derledik. Detayları Haberimizde…

ARABA İLE TATİL ROTALARI

Sizin için düzenlediğimiz tatil rotalarından ilki Aydın ilçesine bağlı Kuşadası.

Kuşadası, Aydın

Kuşadası, Aydın iline bağlı turistik bir beldedir.Turistik olarak gelişmiş bir yer olarak görülen Kuşadası,265 km toprak ölçüsüne sahiptir. 110-120 bin arası nüfusa dayanan belde,yazları nüfusu 2 milyon çıkabilmekte.

Uçak ile seyahat etmek isteyenler için ise İzmir Adnan Menderes Havalimanına 65 km uzaklıktadır. İzmir'den Kuşadasına otobüsler de mevcuttur. Kuşadası Türkiye'nin en büyük 3. limanı olması Beldeyi gelişmiş kılar.

Kuşadasın da konaklama olanakları ise oldukça fazladır.Uygun oteller,pansiyonlardan da mevcut, en lüks otellerdende. Ayrıca kamp alanları da mevcuttur. Bu durum kamp severler için vazgeçilmez bir durumdur.

Kuşadasında gezilecek, vakit geçirilebilecek hoş bir anı bırakabilecek oldukça güzel yerler mevcuttur.

KUŞADASINDA GEZİLECEK YERLER

Dilek Yarımadası

Güvercinada

Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı

gibi yerlere gidilebilir bunlar haricinde İzmire yakın olmasından kaynaklı İzmir'de bulunan antik kentlere, turistik yerlere gitme olanağı sağlamaktadır.

Kemer, Antalya

Kemer Antalya'ya bağlı bir beldedir. Nüfusu 45-50 bin kişi arasındadır. Son yıllarda Yabancı turistlerin akın ettiği kiminin kalıcı olarak yerleştiği bir yer olmuştur. Yüz ölçümü bakımından 53.483 km'dir. Plajları Mavi bayraklı, gezilecek antik kentleri bulunan Kemer'de gece hayatı sevenler için de olanakları geniştir. Antalya'ya 40 km uzaklıkta bulunan Kemer'e Araba ile gidilebilmekte. Otobüs ile de çoğu ilden direkt Kemer'e giden otobüs firmaları mevcuttur. Antalya Otogarından ise 1 saatlik minibüs yolculuğu ile gidilebiliyor. Kemerde gezilebilecek, kaliteli vakitler geçirmeye olanak sağlayacak yerler mevcuttur.

KEMERDE GEZİLECEK YERLER

Ay Işığı Plajı

Beldibi Mağarası

Tahtalı Dağı

Yörük Parkı

Beydağları Milli Parkı

Göynük Kanyonu

Molla Deliği Mağarası

gibi gidilebilecek yerler mevcuttur. Tatil rotaları olarak önemli bir yer olarak görülmelidir.Araba ile oluşturulabilecek tatil rotaları içinde uygundur.

Akyaka, Muğla

Akyaka, Muğla'nın Ula İlçesine bağlı tatil kasabasıdır. Yerel halkının nüfusu 1500 kişi civarıdır. Yazın ise 3500-4000 kişiye kadar nüfus çıkabilmekte. Akyaka'yı önemli kılan özelliklerinden biri de Türkiye'nin en sakin şehirleri listesi içerisindedir.Sessiz sakin bir tatil istiyorsanız Akyaka en uygun yerlerden biridir. Araba ile gidilebilen bir yerdir.Gezerek farklı farklı şehirleri görerek Akyaka'ya gelip burada tüm senenin yorgunluğunu çıkarabilirsiniz. Akyakada doğanın eşsiz güzelliğinin keyfini çıkarıp, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

AKYAKADA GEZİLECEK YERLER

Çınar Plajı

Azmak Nehri

Akbük Koyu

Idyma Antik Kenti

Sakartepe Seyir terası

gibi gidilebilecek yerler mevcuttur. Tatil rotaları olarak önemli bir yerdir ve Araba ile gezmek isteyenler için uygun bir rotadır.

Eski Foça, İzmir

Eski Foça izmir'e bağlı bir ilçedir. Nüfusu 28-30 bin kişi arasında dır.Yüz ölçümü ise 251 km'dir.Tarihi önemi yüksek olan Foça gezip görülebilecek en iyi tatil rotaların dan biridir. Arabayla gezip görülebilecek yerleri de bulunan Foça, Araba ile oluşturulabilecek tatil rotasına uygundur.

FOÇADA GEZİLECEK YERLER

Foça Adaları

Athena Tapınağı

Siren Kayalıkları

Yel Değirmenleri

Şeytan Hamamı

Ayvalık, Balıkesir

Ayvalık, Balıkesir'e bağlı bir ilçedir. Nüfusu 65-70 bin kişi arasındadır.Yüz ölçümü 265 km'dir.

Plajlarının ve görsel güzellik olarak ön plana çıkan Ayvalık, yaz aylarında yerli ve yabancı turist akınına uğramaktadır.

AYVALIKTA GEZİLECEK YERLER

Cennet Tepesi

Cunda Adası

Ortunç Koyu

Küçükköy

Şeytan Sofrası

gibi gidilecek yerleri mevcuttur. Deniz tatili yapmak ve gece hayatından keyif alan insanlar için ideal tatil rotaların dan biridir. Araba ile tatil rotaları durağında Ayvalık, gidilebilecek uygunluktadır.

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