Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle ülkesine dönmek isteyen binlerce Suriyeli, Türkiye'deki oto pazarlarına akın ederek araçlarını satılığa çıkardı. Suriye uyruklu vatandaşların araçlarına piyasanın altında rakam vermesi dikkat çekti. Araba fiyatları düştü mü, oto fiyatları neden ucuzluyor 2025?

ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Suriye uyruklu vatandaşlar, oto pazarlarına akın ederek araçlarını satılığa çıkardı. Suriyeliler, otomobillerini satarak ülkelerine dönmeyi planladıklarını belirtti.

"ARACIMI SATARAK ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM"

Oto pazarında aracını satan Suriye uyruklu bir vatandaş, "Ülkemizde savaş sona erdi, biz de yavaş yavaş toparlanmaya başladık." dedi." 13 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten diğer bir vatandaş ise, "Buraya gelme sebebim aracımı satarak ülkeme dönmek. Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Savaş bittiği için mutluyuz. Aracıma savaş bitmeden önce yüksek fiyat verdiler, gideceğimiz belli olmadığı için satmadım. Şimdi savaş bitti, ailemle karar verdik. Gitmek için aracımı satmaya getirdim." diye konuştu.

Öte yandan, Suriye uyruklu vatandaşların ülkelerine dönebilmek için araçlarını piyasanın altına verdiği dikkat çekti.