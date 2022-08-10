Rekabet Kurulu, ikinci el araç alım satımında faaliyet gösteren Arabam.com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet hakkında soruşturma açtı. Bunun ardından vatandaşlar araba fiyatlarında değişiklik olacak mı, fiyatlar düşecek mi merak etti. Peki, Araba fiyatları düşecek mi, ÖTV indirimi olur mu? Sıfır ve 2. el araba fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte detaylar...

Rekabet Kurulu, artan 2. el araç fiyatları sonrası harekete geçti. Yeni gelişmelerin ardından uygun fiyata araba satın almak isteyen vatandaşlar, Araba fiyatları düşecek mi, ÖTV indirimi olur mu? Sıfır ve 2. el araba fiyatları düşer mi, yükselir mi? merak etti. Detaylar sizlerle...

ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

İkinci ele yönelik talebin biraz yavaşladığını ifade eden Çalışkan, "Bu da fiyatlarda belli oranda bir düşüşü beraberinde getiriyor. Bakıldığında, temmuz ayı başından ağustos ayı başına kadar olan dönemde, pazarda ortalama yüzde 7 seviyesinde bir fiyat düşüşü gözlemlenmekte. Yüksek değişkenlik gösteren günümüz ekonomik şartları içerisinde, önümüzdeki çok yakın döneme ilişkin bir öngörüde bulunmak pek de kolay değil. Bununla birlikte şu anda özellikle satıcıların elinde daha önceki yüksek maliyetlerle oluşmuş stoklar da ne yazık ki fiyatların çok fazla düşmesine imkan vermeyecektir görüşündeyim." dedi.

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV indirimi beklentisinin piyasayı olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. Erkoç, "Maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar, sektörü olumsuz etkilerken, otomobil sahibi olmayı da zorlaştırdı. Yaz aylarının gelmesi ve bayramın yaklaşması sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı. Ancak şu an piyasa durma noktasına geldi" dedi.

REKABET KURULU HANGİ FİRMALARA SORUŞTURMA AÇTI?

Rekabet Kurulu, artan 2. el araç fiyatları sonrası harekete geçti. Vatandaşlardan gelen şikayetleri mercek altına alan Kurul, alım-satım yapan firmalarla ilgili yaptığı ön araştırma karara bağladı. Buna göre, Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu'nun soruşturma kararında şu ifadelere yer verildi:

"Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

MADDE 4'Ü İHLAL ETTİKLERİ İDDİASI KARARA BAĞLANDI

Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.'nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi."