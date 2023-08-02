Araba firmasına sinirlenen kadın aracını vinçle bayi önüne astı

Ankara'da sıfır aldığı araçta donanımsal problemler yaşayan bir kadın sıra dışı bir protestoya başvurdu. Sorunun bir türlü çözülmemesi üzerine kadın, aracını vinç eşliğinde bayinin önüne astı. Araca asılan pankartta ise, "Biz inandık biz güvendik. Siz inanmayın, siz güvenmeyin. Kandırılmayın" yazdığı görüldü.

Ankara'da bir otomobil bayisinden aldığı sıfır araçta donanımsal problemler yaşayan kadın, sorun çözülmeyince sıra dışı bir protesto gerçekleştirdi. Otomobili bayinin önüne vinçle asan kadının hazırladığı pankartta ise, "Biz inandık biz güvendik. Siz inanmayın, siz güvenmeyin. Kandırılmayın" yazdığı görüldü.

SIFIR ARACI BAŞINA İŞ AÇTI

Son yıllarda araç fiyatlarının fahiş şekilde zamlanması ile birlikte vatandaşlar ile araç bayileri arasında problemler de had safhaya ulaştı. Ankara'da bir vatandaş bir otomobil bayisinden sıfır araç aldıktan sonra yaşadığı donanımsal problem sonrasında aldığı sıfır aracı bayiye teslim etti.

OTOMOBİLİ VİNÇLE BAYİNİN ÖNÜNE AÇTI

Bayinin problemi tespit edememesi üzerine aracı satın alan vatandaş sıra dışı bir protesto yöntemine başvurdu. Bayinin önüne bir vinç eşliğinde aracını asan kadın, arabanın üzerine de bir pankart astı.

"BİZ İNANDIK, SİZ İNANMAYIN"

Pankarta, "Biz inandık biz güvendik. Siz inanmayın, siz güvenmeyin. Kandırılmayın" yazan kadının protesto biçimi sosyal medyada takdir edilirken, video viral oldu.