Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayıma geçerken, bugün AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirinden önemli müjdelerde bulundu. Vatandaşlar ara zammın ne zaman yapılacağını merak etti. Peki, Ara zam ne zaman, hangi ay 2023? Asgari ücret ara zammı Temmuz ayında mı olacak? Asgari ücrete ayın kaçında zam yapılacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne? Son dakika! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret zam ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Arefe günü bazı müjdelerin verileceğini söyleyen Erdoğan asgari ücret ara zammı için tarih verdi. Peki, Ara zam ne zaman, hangi ay 2023? Asgari ücret ara zammı Temmuz ayında mı olacak? Asgari ücrete ayın kaçında zam yapılacak? İşte bilgiler...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE ZAMAN 2023?

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği bir müjdeli haberi daha verdi. Erdoğan, "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak" diye konuştu.

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arefe gününde ise Karadeniz gazıyla ilgili bir başka müjdeli haberi daha vereceğini duyurdu.

"TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK"

Seçimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduğu toplantının ardından Meclis koridorlarında gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündemde olan asgari ücrete ara zam konusunda da tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı.

BAKAN BİLGİN ENFLASYON RAKAMLARINI İŞARET ETTİ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin bugün konuyla ilgili bir soruya, "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil. Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir" yanıtını vermişti.