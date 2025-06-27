Ara zam müjdesi! Emekliye ara zam yapılacak mı?

Ara zam müjdesi! Emekliye ara zam yapılacak mı?
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Ara zam müjdesi geldi! Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesinde. "Emekliye ara zam yapılacak mı?" sorusu, gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle düşük maaş alan emekliler, Temmuz 2025 zammı ile rahat bir nefes almak istiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, "emekliye ara zam yapılacak mı?" sorusuna umut ışığı oldu. Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşına artış yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmaların sürdüğünü belirtti. Peki, ara zam ne zaman açıklanacak? Emekliye ara zam yapılacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda 5 aylık kümülatif artış yüzde 15.09 seviyesinde. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde zam oranının yüzde 16.81'e ulaşması ve en düşük maaşın 16.901 TL olması bekleniyor.

Ara zam müjdesi! Emekliye ara zam yapılacak mı?

EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI

Bununla birlikte, enflasyondan bağımsız olarak yapılabilecek artış senaryoları da konuşuluyor. Bu senaryolara göre;

Yüzde 20 zam yapılırsa maaş 17.363 TL olacak,

Yüzde 25 zam durumunda maaş 18.086 TL'ye çıkacak,

Yüzde 30 zam uygulanırsa en düşük maaş 18.810 TL seviyesine ulaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, zam oranı ve nihai maaş tutarı da kesinlik kazanacak.

Ara zam müjdesi! Emekliye ara zam yapılacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Bakan Işıkhan da, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi. Milletvekilleri ise sadece enflasyon oranında yapılacak zammın yeterli olmayacağına dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır" dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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