Ara transfer dönemi devam ediyor. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için transferde birbirleriyle yarışıyor. Futbolseverler ise ara transfer döneminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Perki, Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper lig ne zaman bitecek? İşte Futbol kamuoyundaki konu hakkında tüm merak edilenler...

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusu, lig maçlarının devam etmesi üzerine futbolseverler tarafından merak ediliyor. Takımlarında eksik kadroları tamamlamaya çabalayan kulüpler transfer döneminde, yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak. Şampiyonluk yarışında bir adım önde olmak istiyorlar.Peki,Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi ne zaman kapanacak? Süper lig ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde..

ARA TRAFER DÖNENMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 futbol sezonunda ikinci ara transfer dönemi hakkında önemli açıklamada bulundu.

TFF den yapılan açıklamaya göre : 2022-2023 futbol sezonunda ikinci ara transfer dönemi 12 Ocakta başlayıp 8 Şubat'ta sona erecek. Buna göre Ara transfer dönemi 8 Şubata sona erecek.

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Spor Toto Süper Lig'in ne zaman biteceği ile ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan tarihlere göreSpor Toto Süper Lig Lig28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.