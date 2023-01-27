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Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper lig Şampiyonları ne kadar kazanıyor?

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Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper lig Şampiyonları ne kadar kazanıyor?

Süper ligde ara transfer dönem ne zaman biteceğine yönelik tarih araştırmaları, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki Futbolda Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Spor Toto Süper Lig ne zaman bitecek? Süper lig şampiyonları ve ligi ikinci, üçüncü sırada tamamlayan takımlar ne kadar kazanıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Futbolda Ara Transfer Dönemi, Ocak ayının son günlerine girilmesiyle birlikte Futbol gündemine yer alıyor. TFF'nin belirlediği tarihlerde takımlarında eksik kadroları tamamlamaya hazırlanan kulüpler transfer döneminde, yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak 2. sezona sıkı bir başlangıç yapacak. Peki Futbolda Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Spor Toto Süper Lig ne zaman bitecek? Süper lig şampiyonları ve ligi ikinci, üçüncü sırada tamamlayan takımlar ne kadar kazanıyor? Detaylar haberimizde...

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Spor TotoSüper Lig'de ikinciara transfer ve tescil dönemi12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ereceği duyurdu. Buna göre futbolda ikini ara transfer dönemi8 Şubata sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan tarih sonrasında, Süper Lig'in ne zaman biteceği belli oldu. Buna göre; 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanan maçlarla başlayan Süper Lig, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Şampiyonluğa uzanacak takım bu kalemden 33 milyon 200 bin lira kazanacak. Lig ikincisinin 26,5 milyon lira alacağı sezonda, üçüncü takım 19,9 milyon lira, dördüncü takım 13,2 milyon lira, beşinci takım 6,6 milyon lira ve altıncı takım da 3,3 milyon lirayla ödüllendirilecek.

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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