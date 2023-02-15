Spor Toto Süper ligde ara transfer döneminin Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle uzatılıp uzatılmadığı ve süper lig maçlarının ne zaman başlıcağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonundan geldi. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi bitti mi? Süper lig maçları ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydan gelen ve 10 ilde büyük hasalar bırakan depremin ardından tüm lig müsabakalarına ara verilmişti. Ara transfer döneminin uzayıp uzanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi bitti mi? Süper lig maçları ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ARA TRASFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya yapılan resmi başvurumuz bugün itibarıyla onaylanarak, 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız". İfadelerine yer verildi.

Buna göre 2022- 2023 futbol sezonunda2.ara trasfer dönemi 18Şubat Cumartesi günü saat 23.59 da son bulacak.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Süper lig maçlarının 3-4 Mart tarihinde oynanmaya başlatacağını açıkladı. Buna göre süper lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanacak.